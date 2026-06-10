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علوم الدار

اعتماد دولي لثلاثة برامج في جامعة الإمارات

جهود حثيثة لتعزيز جودة البرامج الأكاديمية (أرشيفية)
11 يونيو 2026 01:30

العين (الاتحاد)

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على الاعتماد الدولي الكامل من هيئة الاعتماد الألمانية Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen AQAS لثلاثة برامج أكاديمية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تشمل برنامج بكالوريوس الآداب في الأدب الإنجليزي، وبرنامج بكالوريوس الآداب في دراسات الترجمة التابعين لقسم اللغات وآدابها، وبرنامج بكالوريوس الآداب في اللغويات التابع لقسم العلوم المعرفية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها لجنة الاعتماد التابعة للهيئة عقب المراجعة الأكاديمية التي أُجريت خلال خريف عام 2024، وقد أكدت الهيئة اعتماد البرامج الثلاثة حتى 31 مارس 2031. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جودة برامجها الأكاديمية وتوافقها مع المعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن حصول البرامج الثلاثة على الاعتماد الدولي الكامل من هيئة AQAS يعكس التزام الكلية المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والتطوير المستدام للبرامج التعليمية.
 وأضاف: «يمثل هذا الاعتماد شهادة دولية على جودة المخرجات التعليمية والجهود التي تبذلها الكلية وأقسامها الأكاديمية في تطوير الخطط الدراسية، وتعزيز بيئات التعلم، وربط البرامج بالاتجاهات العلمية والمهنية الحديثة، كما يعزّز مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة تسعى إلى تقديم تعليم نوعي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية».

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