لطيفة بنت محمد تشهد توقيع اتفاقيتي تعاون في «التحول الرقمي» والرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)



شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الزيارة الاستراتيجية التي تقوم بها سموها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرصٍ جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

ويعكس توقيع الاتفاقيتين توجه الجهات الحكومية نحو توسيع شبكة شراكاتها العالمية مع المؤسسات والشركات الرائدة، وتوظيف التجارب المتقدمة والخبرات الدولية في تطوير نماذج عمل مبتكرة.

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة «إريكسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وشبكات الجيل الخامس والتحول الرقمي، حيث وقع الاتفاقية كل من مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وكارين بيترا ماريا شيرِن رئيسة «إريكسون» لمنطقة الخليج.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في تطوير منظومات رقمية تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.

كما شهدت سموّها توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصحة في دبي و«دبي الصحية» من جهة، وشركة «كراي»، أكبر مزود للرعاية الصحية الرقمية في أوروبا؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الصحية والمبادرات المرتبطة بالابتكار الصحي.

وقد وقع الاتفاقية الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وأسماء الشريف المدير التنفيذي لمؤسّسة دبي للضمان الصحي، ويوهانس شيلت مؤسس شركة «كراي».