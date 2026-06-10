الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تشهد توقيع اتفاقيتي تعاون في «التحول الرقمي» والرعاية الصحية

لطيفة بنت محمد تشهد توقيع الاتفاقية وفي الصورة عامر شريف وأسماء الشريف ويوهانس شيلت (من المصدر)
11 يونيو 2026 01:31

دبي (الاتحاد)

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» والرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الزيارة الاستراتيجية التي تقوم بها سموها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرصٍ جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.
ويعكس توقيع الاتفاقيتين توجه الجهات الحكومية نحو توسيع شبكة شراكاتها العالمية مع المؤسسات والشركات الرائدة، وتوظيف التجارب المتقدمة والخبرات الدولية في تطوير نماذج عمل مبتكرة.
وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة «إريكسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وشبكات الجيل الخامس والتحول الرقمي، حيث وقع الاتفاقية كل من مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وكارين بيترا ماريا شيرِن رئيسة «إريكسون» لمنطقة الخليج.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في تطوير منظومات رقمية تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.
كما شهدت سموّها توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصحة في دبي و«دبي الصحية» من جهة، وشركة «كراي»، أكبر مزود للرعاية الصحية الرقمية في أوروبا؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الصحية والمبادرات المرتبطة بالابتكار الصحي.
وقد وقع الاتفاقية الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وأسماء الشريف المدير التنفيذي لمؤسّسة دبي للضمان الصحي، ويوهانس شيلت مؤسس شركة «كراي».

أخبار ذات صلة
عبد الرحمن العور: الاعتداءات الإيرانية الغادرة طالت مرافق وبنى تحتية مدنية
الإمارات تتصدّر قائمة الدول الأكثر ثقة بالمجال الصحي في مؤشر «إيدلمان 2026»
الرعاية الصحية
التحول الرقمي
الذكاء الاصطناعي
دبي للثقافة
لطيفة بنت محمد
دبي
آخر الأخبار
عبد الرحمن العور يلقي بيان الإمارات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
عبد الرحمن العور: الاعتداءات الإيرانية الغادرة طالت مرافق وبنى تحتية مدنية
11 يونيو 2026
بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة على حاملة طائرات مشاركة في حصار موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق وستدفع ثمناً باهظاً
11 يونيو 2026
تصاعد الدخان من مركبات محترقة عقب غارة إسرائيلية على صيدا (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: المفاوضات مع إسرائيل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب
11 يونيو 2026
سودانيان يمران أمام مبنى مدمر في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكونغرس» الأميركي يطعن في سلطة بورتسودان
11 يونيو 2026
انتشار آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير
11 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©