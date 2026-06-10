الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج «قادة المستقبل» بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال تكريم إحدى خريجات المبادرة بحضور عصام الدين عجمي (وام)
11 يونيو 2026 01:32

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة للطلبة المشاركين في مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين، وذلك في منتدى الطلاب بجامعة الشارقة.

وقال الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة: إن الجامعة تواصل التزامها بإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على القيادة والابتكار، وتُسهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.
وقدّم كلٌّ من الطالب فارس المالك والطالبة شما الشحي عرضاً بعنوان «الدروس المستفادة من معسكر القيادة الإماراتي في سنغافورة»، تناولا فيه تجربة الطَّلبة في المعسكر، والفوائد العديدة التي خرجوا بها من هذه التجربة المتميزة، وما اطّلعوا عليه من التجارب المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في عدد من التخصصات. وكان الطلبة المشاركون قد انتظموا في المعسكر الذي نظّمته جامعة الشارقة في سنغافورة، وذلك استكمالاً لبرنامج قادة المستقبل، الذي استمر لمدة 6 أشهر من التدريب وورش العمل والمحاضرات، ونظّمه معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة.
وشاهد سمو رئيس جامعة الشارقة والحضور عرضاً مرئياً تحدّث فيه خريجو الدفعات السابقة من مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين عن استفادتهم من البرنامج على صعيد التطوير الأكاديمي والعلمي والشخصي.
وقدَّم الطلبة الخريجون من المبادرة، ثلاثة مشروعات مبتكرة تُبرز رؤيتهم حول المساهمة في نمو المجتمع، هي: مشروع قيادة التحول الرقمي في الرعاية الصحية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع تقييم سلوك المجتمع تجاه إعادة التدوير في الشارقة، إلى جانب مشروع عن إدارة المياه الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدّم الطلبة عدداً من المقترحات والتوصيات المستقبلية للمشاريع الثلاثة.
وتفضّل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في نهاية الحفل، بتكريم الخريجين والخريجات من المبادرة، الذين بلغ عددهم 27 طالباً وطالبة من كليات جامعة الشارقة المختلفة.

مبادرة

أخبار ذات صلة
عبد الرحمن العور: الاعتداءات الإيرانية الغادرة طالت مرافق وبنى تحتية مدنية
الإمارات تتصدّر قائمة الدول الأكثر ثقة بالمجال الصحي في مؤشر «إيدلمان 2026»

تهدف مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين إلى بناء القدرات والمعارف المهنية والعملية للطلاب المتفوّقين وصقل مهاراتهم للدخول في سوق العمل، وتزويد الطلبة المشاركين بالأدوات اللازمة لبناء مهاراتهم، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل، من خلال ورش العمل المتخصصة والإرشاد الوظيفي والزيارات الميدانية، مما يُسهم في دعم توجّه التوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية لجامعة الشارقة.

قادة المستقبل
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
عبد الرحمن العور يلقي بيان الإمارات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
عبد الرحمن العور: الاعتداءات الإيرانية الغادرة طالت مرافق وبنى تحتية مدنية
11 يونيو 2026
بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة على حاملة طائرات مشاركة في حصار موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق وستدفع ثمناً باهظاً
11 يونيو 2026
تصاعد الدخان من مركبات محترقة عقب غارة إسرائيلية على صيدا (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: المفاوضات مع إسرائيل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب
11 يونيو 2026
سودانيان يمران أمام مبنى مدمر في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكونغرس» الأميركي يطعن في سلطة بورتسودان
11 يونيو 2026
انتشار آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير
11 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©