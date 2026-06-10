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ريم الهاشمي تلتقي وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في السويد

ريم الهاشمي خلال اللقاء مع بنجامين دوسا (وام)
11 يونيو 2026 01:33

استوكهولم (وام) 

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي بنجامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد، وذلك خلال زيارتها الرسمية لمملكة السويد، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

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وخلال اللقاء، أكد الوزيران على الشراكة المتنامية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في ظل التزام مشترك بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ودفع مسيرة العمل الإنساني، والارتقاء بمستوى التعاون متعدد الأطراف.
وأكد معالي دوسا إدانة مملكة السويد للاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات، مشدداً على أهمية الاستقرار الإقليمي، وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية، واحترام القانون الدولي.
وأكدت معاليها ما أظهرته دولة الإمارات من ثبات وصلابة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغادرة، كما استعرضت معاليها الشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة السويد، مُعربةً عن تقديرها العميق للدعم الذي أبدته مملكة السويد، بما يعكس عمق العلاقات وما تقوم عليه من ثقة متبادلة وصداقة راسخة بين البلدين.
كما أتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في أوكرانيا، في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها فخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا لدولة الإمارات، وما تبذله الدولة من جهود متواصلة دعماً لمساعي السلام والدبلوماسية. وفي هذا السياق، سلّطت معاليها الضوء على نجاح الوساطة الإماراتية الأخيرة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، التي تضمنت إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 185 أسيراً من الجانب الروسي و185 أسيراً من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم إلى 7.471 أسيراً.
 وتناول الجانبان كذلك الأوضاع الإنسانية في غزة، والمستجدات الجارية في سوريا والسودان، مؤكدَين أهمية التوصل إلى حلول سياسية والحفاظ على زخم العمل الإنساني في مواجهة التحديات الإقليمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والسويد، بما في ذلك آفاق دفع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ورحّبت مملكة السويد بالجهود الرامية إلى تعميق التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الأعمال التجارية والمستثمرين في كلا البلدين.
ورحّبت معالي ريم الهاشمي بدعم مملكة السويد، مؤكدةً التزام دولة الإمارات بتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، وتعميق التعاون مع الشركاء الأوروبيين، ودعم وتسريع وتيرة الإنجاز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي. 

ريم الهاشمي
ريم بنت إبراهيم الهاشمي
السويد
الإمارات
دبي
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