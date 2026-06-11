سعيد الهاجري يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا

التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع معالي كريستوفر لوكسون، رئيس وزراء نيوزيلندا، على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا ومشاركته في معرض «فيلدايز» (Fieldays) بمدينة أوكلاند. ويُعدّ «فيلدايز» أكبر فعالية زراعية وتجارية في نيوزيلندا ومن أبرز المعارض المتخصّصة في الابتكار والتكنولوجيا الزراعية على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونقل معاليه تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي لوكسون، وتمنياتهما لنيوزيلندا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل رئيس وزراء نيوزيلندا معاليه تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التطور النماء. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وسُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يناير 2025. وأكد معالي لوكسون حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية احتواء التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما تشهده من تهديدات إيرانية، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار. وشدد الجانب النيوزيلندي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة. من جهته، أعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لموقف نيوزيلندا الداعم لاستقرار المنطقة.