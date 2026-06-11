الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعيد الهاجري يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا

سعيد الهاجري يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
11 يونيو 2026 09:33

التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع معالي كريستوفر لوكسون، رئيس وزراء نيوزيلندا، على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا ومشاركته في معرض «فيلدايز» (Fieldays) بمدينة أوكلاند. ويُعدّ «فيلدايز» أكبر فعالية زراعية وتجارية في نيوزيلندا ومن أبرز المعارض المتخصّصة في الابتكار والتكنولوجيا الزراعية على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونقل معاليه تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي لوكسون، وتمنياتهما لنيوزيلندا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل رئيس وزراء نيوزيلندا معاليه تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التطور النماء. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وسُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يناير 2025. وأكد معالي لوكسون حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية احتواء التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما تشهده من تهديدات إيرانية، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار. وشدد الجانب النيوزيلندي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة. من جهته، أعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لموقف نيوزيلندا الداعم لاستقرار المنطقة.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يبحث سبل تعزيز التعاون مع نيوزيلندا
سعيد الهاجري يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا لدى الدولة
المصدر: وام
نيوزيلندا
سعيد الهاجري
آخر الأخبار
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
اليوم 12:14
رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
اليوم 12:01
«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات «صيفنا يترك أثراً»
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات «صيفنا يترك أثراً»
اليوم 11:59
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران
الأخبار العالمية
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران
اليوم 11:52
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة
علوم الدار
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©