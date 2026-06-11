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علوم الدار

منصور بن زايد: الاستثمار في كفاءات وطنية أساس بناء قدرات تقود الابتكار

منصور بن زايد: الاستثمار في كفاءات وطنية أساس بناء قدرات تقود الابتكار
11 يونيو 2026 18:51

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية أساس بناء قدرات تقود الابتكار.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «انطلاق أول دفعة من «برنامج خبراء الإمارات» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد 100 خبير وطني قادر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات». 
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الأساس لبناء قدرات وطنية تقود الابتكار، وتدعم طموح الدولة في ترسيخ ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الذكاء الاصطناعي
برنامج خبراء الإمارات
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