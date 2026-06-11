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علوم الدار

الطقس صحو والرياح تنشط أحيانا غدا

أبوظبي
11 يونيو 2026 19:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة الغبار غرباً وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 43 :10 والمد الثاني 22:31، والجزر الأول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 06:04 .

بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعه 07:46 والمد الثاني 18:11، والجزر الأول عند الساعة 12:55 والجزر الثاني عند الساعة 01:33.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       42 29 80 25

دبي                            42 30 80 35

الشارقة                        43 26 75 35

عجمان                        41 27 80 30

أم القيوين                      39 27 85 30

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رأس الخيمة                   46 27 85 25

الفجيرة                         38 32 75 20

العـين                           46 28 75 20

ليوا                              47 26 75 30

الرويس                         43 26 70 25

السلع                            45 29 75 30

دلـمـا                            42 29 85 40

طنب الكبرى / الصغرى    37 30 80 50

أبو موسى                      37 30 80 45.

المصدر: وام
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