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حمد الشرقي يحضر مأدبة غداء أقامها محمد سعيد الضنحاني بدبا الفجيرة

حمد الشرقي يحضر مأدبة غداء أقامها محمد سعيد الضنحاني بدبا الفجيرة
11 يونيو 2026 20:02

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مأدبة الغداء التي أقامها محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة بمنزله في دبا الفجيرة.

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حضر المأدبة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن راشد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد.

المصدر: وام
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