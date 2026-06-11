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علوم الدار

«الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية» يبرز الابتكارات الرقمية الحديثة

سعود بن سلطان القاسمي والحضور خلال الملتقى (من المصدر)
12 يونيو 2026 01:19

الشارقة (الاتحاد)

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نظّمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من «ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية» تحت شعار «التحول الرقمي من خلال نظم المعلومات الجغرافية» بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة ومشاركة أكثر من 150 خبيراً ومتخصصاً وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي.
يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تطوير منظومة حكومية مترابطة رقمياً وتعزيز كفاءة العمل الحكومي القائم على البيانات وانسجاماً مع توجهات إمارة الشارقة نحو بناء منظومة حكومية تتكامل فيها البيانات والخدمات والجهات الحكومية بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات ويدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لنظم المعلومات الجغرافية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسة للتحول الرقمي من خلال دعم التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد استخدام البيانات الجغرافية ورفع كفاءة اتخاذ القرار عبر توفير بيانات جيومكانية دقيقة ومحدثة إلى جانب تسريع تبني حلول نظم المعلومات الجغرافية في المشاريع والخدمات الحكومية.
وأكدت المهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية أن المعلومات الجغرافية المكانية برزت كأحد أهم الممكنات الاستراتيجية التي تدعم التخطيط وصناعة القرار مشيرة إلى أن نظم المعلومات الجغرافية لم تعد مجرد أدوات تقنية أو خرائط رقمية بل أصبحت طبقة معرفية واستراتيجية تربط البيانات بالمكان وتمنح الحكومات فهماً أعمق لحركة المدن واحتياجات المجتمعات وكفاءة الخدمات.
شهد الملتقى عرض فيديو تعريفي سلط الضوء على دور نظم المعلومات الجغرافية في عدد من القطاعات الحيوية شملت الغذاء والزراعة والبنية التحتية والمدن الذكية والبيئة والاستدامة وتضمن 4 عروض تقديمية قدمها متخصصون من جهات حكومية مختلفة في الدولة إلى جانب جلستين حواريتين بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين إضافةً إلى عرض تقني تخصصي استعرض أحدث التقنيات والحلول في نظم المعلومات الجغرافية. ويمثل الملتقى منصة عملية تسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر توحيد استخدام البيانات الجغرافية ورفع كفاءة اتخاذ القرار وتسريع تبني الحلول الرقمية المبتكرة.

الإمارات
نظم المعلومات الجغرافية
الشارقة
سعود بن سلطان القاسمي
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