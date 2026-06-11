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«شؤون الضواحي» تناقش مخرجات مجالسها لتعزيز أواصر التلاحم المجتمعي

«شؤون الضواحي» تناقش مخرجات مجالسها لتعزيز أواصر التلاحم المجتمعي
12 يونيو 2026 01:18

الشارقة (وام)

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ناقشت دائرة شؤون الضواحي خلال الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الضواحي لعام 2026 الذي عقد أمس الأول  في سفاري الشارقة بمدينة الذيد بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير الدائرة مخرجات أعمال المجالس التابعة للدائرة وعددها 18 مجلساً خلال الفترة الماضية وتقييم أدوارها الحيوية في ملامسة احتياجات الأهالي وتوطيد أواصر التلاحم المجتمعي.
وتطرق المجتمعون إلى الخطط المستقبلية الرامية إلى استكمال مسيرة خدمة المجتمع وضمان تواصل العطاء الاجتماعي الذي تضطلع به هذه المجالس بوصفها حلقة وصل أساسية بين الحكومة والمجتمع.
وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن مواصلة طرح آليات تطوير مبادرات مجالس الضواحي بما يضمن سرعة الاستجابة لتطلعات الأهالي ويعزز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي في الإمارة.

الإمارات
التلاحم المجتمعي
الشارقة
دائرة شؤون الضواحي
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