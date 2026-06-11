«أوقاف دبي» تتيح خدمات جديدة عبر تطبيق «دبي الآن»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إتاحة عدد من خدماتها الوقفية عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة عبر منصة رقمية موحدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير تجربة المتعاملين.

وتشمل الخدمات التي تم توفيرها للمرة الأولى عبر التطبيق خدمة الإشهاد الوقفي وخدمة إصدار رسائل عدم ممانعة، وخدمة توريد إيرادات الوقف والقصّر، فيما تواصل المؤسسة توفير خدمة المشاركة في العمل الوقفي والتبرع عبر التطبيق، بما يتيح للجمهور الإسهام في دعم المشاريع والمبادرات الوقفية بكل يسر وسهولة.

وأكدت سمية محمد سعيد المفتول، رئيس قسم خدمات الأوقاف بالمؤسسة، أن إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق «دبي الآن» تأتي في إطار حرص المؤسسة على تطوير قنوات تقديم خدماتها وتبسيط إجراءاتها، بما يواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي وتقديم خدمات ذكية تتمحور حول احتياجات المتعاملين.