صقر غباش: المنطقة العربية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الأمن والتنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المنطقة العربية والخليجية تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخها المعاصر، تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والتنمية، مشدداً على أهمية بناء نظام أمني إقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الافتراضي الـ 39 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد أمس، برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية العربية، وبحضور أحمد بن غلوي باعبود الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

واستهل معاليه كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها الاجتماع، كما هنأ معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي. وقال معالي صقر غباش إن المنطقة تشهد تحديات متسارعة تتعلق بمفاهيم الأمن والاستقرار والسيادة ومستقبل التنمية، مؤكداً أن ما تمر به المنطقة لا يمثل مجرد أزمة عابرة، بل اختباراً لمستقبلها وقدرتها على الحفاظ على مسارات التنمية والتعايش والسلام.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انتهجت على الدوام مسار الحوار والاحتواء، وسعت بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى تجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من المواجهات والصراعات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ترسيخ الاستقرار كركيزة للتنمية والازدهار.

وأكد معاليه أن استهداف المدن الخليجية والمنشآت المدنية والحيوية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويستوجب موقفاً دولياً داعماً لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان أمن الدول وسيادتها.

وجدد معاليه التأكيد على ثبات موقف دولة الإمارات تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤيد التوصل إلى سلام عادل وشامل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد معاليه على أن الدفاع عن السيادة الوطنية يمثل واجباً لا يمكن التهاون فيه، داعياً إلى التفكير الجاد في مستقبل النظام الأمني للمنطقة بما يشمل احترام سيادة الدول الخليجية والعربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان أمن الممرات البحرية الدولية ومصادر الطاقة، والتصدي للجماعات المسلحة العابرة للحدود.

حضر الاجتماع من مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس المجموعة، وحشيمة ياسر العفاري، نائب رئيس المجموعة، وسالم راشد المفتول، وعائشة إبراهيم المري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.