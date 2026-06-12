زايد بن حمد آل نهيان يطّلع على جهود شرطة عجمان في مكافحة المخدرات والوقاية منها

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث كان في استقباله سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان في نادي الشرطة للرياضة والرماية، وذلك بحضور سعادة العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد محمد شيبان سويدان، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من كبار الضباط.

واطّلع معاليه خلال الزيارة على أبرز إنجازات شرطة عجمان في المجالات الأمنية والشرطية، كما استمع إلى عرض حول أهم البرامج والمبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة عجمان، ودورها في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمل الأمني والمؤسسي.

كما اطلع معالي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خلال الزيارة على أبرز إنجازات شرطة عجمان والابتكارات المتميزة في المجالات الأمنية والشرطية، إضافة إلى جهودها في مكافحة المخدرات، وما تنفذ ه من برامج ومبادرات توعوية ووقائية تهدف إلى دعم الجهود الوطنية للحد من هذه الآفة وتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وتوعية طلبة المدارس والجامعات، وترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية.

وتعرّف معاليه، على المستهدفات والمؤشرات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عجمان، ومنظومة العمل التشغيلية وآليات المتابعة والاستجابة الأمنية، ودورها في دعم ورفع كفاءة الأداء الأمني.

واختتم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، زيارته بجولة في معرض الابتكار المقام في مركز المستقبل والذكاء الاصطناعي؛ حيث أشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة عجمان في مجالات الابتكار والتطوير المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة، مؤكداً أن ما شاهده يعكس رؤية استشرافية تسهم في دعم الجهود الوطنية وتعزيز الأمن وجودة الحياة، وترسخ مكانة دولة الإمارات في تبني أفضل الممارسات والحلول الذكية.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن شرطة عجمان تواصل العمل وفق نهج استباقي يركز على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات شرطية رائدة ومستدامة.

وقام معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، في ختام زيارته، بجولة ميدانية في مرافق نادي الشرطة للرياضة والرماية، اطّلع خلالها على الإمكانات والتجهيزات الرياضية المتطورة التي يضمها النادي، وما يوفره من بيئة داعمة لتنمية القدرات البدنية والرياضية لمنتسبي شرطة عجمان.





