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علوم الدار

بلدية مدينة العين تفتتح حديقة الريف

مقر بلدية العين
12 يونيو 2026 12:03

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع حديقة الريف الواقعة على شارع أبو أسيرة بن الحارث بمنطقة الريف، على مساحة إجمالية تبلغ 119 ألفا و73 متراً مربعاً، لتشكل إضافة نوعية للحدائق العامة والمرافق المجتمعية في المدينة.

 

وأوضح المهندس صالح العرياني مدير إدارة تنفيذ المشاريع في بلدية مدينة العين، أن الحديقة تضم باقة متكاملة من الملاعب والمرافق الترفيهية التي تلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة؛ حيث تم توفير أربعة ملاعب رياضية تشمل ملعبين متعددَي الاستخدامات، وملعبا لكرة قدم، وآخر للكرة الطائرة، إلى جانب منطقتي ألعاب مخصصتين للأطفال، وسبع مناطق للياقة البدنية، بما يعزز نمط الحياة الصحي.

 

وقال إن الحديقة تضم أيضا مضماراً للدراجات مخصصا للأطفال وآخر للبالغين، ومضماراً للمشي بطول 1.4 كيلومتر، إضافة إلى مسرح لاستضافة الفعاليات المجتمعية، و10جلسات مظللة، وتوفر بيئة مناسبة للعائلات والزوار، علاوة على تجهيزها بمركز استقبال ومقهى، ودورات مياه، ومصلى، بما يضمن راحة الزوار وسلامتهم، ويعزز تجربة الاستخدام المتكاملة للمرافق.

 

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وأضاف أن بلدية مدينة العين حرصت على تعزيز الجانب البيئي والجمالي للحديقة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الأشجار المزروعة 1221 شجرة، من بينها 242 شجرة نخيل، فيما تغطي المساحات النباتية نحو 410 أمتار مربعة، كما تم استخدام مواد صديقة للبيئة، شملت مادة مضافة للتربة للمحافظة على الرطوبة، إلى جانب توفير مظلات، وصخور طبيعية، وجدران حجرية تسهم في تحسين المشهد الحضري والاستدامة البيئية.

 

وتأتي حديقة الريف ضمن رؤية بلدية مدينة العين الرامية إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، ومساحات خضراء مستدامة تعزز الترابط المجتمعي وتدعم أنماط الحياة الصحية وتعزز من جودة الحياة في المدينة.

 

المصدر: وام
بلدية العين
الحدائق العامة
العين
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