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علوم الدار

"شرطة دبي": القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات سلوكيات خطرة

"شرطة دبي" تحذر من خطورة القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات
12 يونيو 2026 12:24

حذرت "شرطة دبي" من السلوكيات الاستعراضية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرض الأرواح للخطر.
ودعت السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور وتجنب القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات.
وأكدت عبر منصة إكس: "القيادة مسؤولية... والوعي أمان".
وأضافت: "القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات سلوكيات خطرة تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرض الأرواح للخطر. لنحافظ على أمن طرقاتنا بالالتزام بقوانين السير والمرور".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القيادة بطيش وتهور
شرطة دبي
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