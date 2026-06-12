"شرطة دبي": القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات سلوكيات خطرة

حذرت "شرطة دبي" من السلوكيات الاستعراضية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرض الأرواح للخطر.

ودعت السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور وتجنب القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات.

وأكدت عبر منصة إكس: "القيادة مسؤولية... والوعي أمان".

وأضافت: "القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات سلوكيات خطرة تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرض الأرواح للخطر. لنحافظ على أمن طرقاتنا بالالتزام بقوانين السير والمرور".

القيادة مسؤولية... والوعي أمان.



القيادة بتهور والاستعراض بالمركبات سلوكيات خطرة تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرض الأرواح للخطر. لنحافظ على أمن طرقاتنا بالالتزام بقوانين السير والمرور.#السلامة_المرورية pic.twitter.com/kAqaXwrjzz — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 12, 2026