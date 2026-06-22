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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

عائلات تستمتع بالطقس المعتدل في أبوظبي، حيث تشجع الأجواء الشتوية المواطنين والمقيمين على التجمع في المناطق المفتوحة التي تحيطها صروح معمارية فريدة تعانق سماء العاصمة بزرقتها الصافية.
22 يونيو 2026 18:28

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:28، والمد الثاني 08:09، والجزرالأول عند الساعة 13:03، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 16:21، والمد الثاني 06:28، والجزر الأول عند الساعة 09:58، والجزر الثاني عند الساعة 23:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 43 31 80 30
دبي 42 31 80 35
الشارقة 42 28 70 20
عجمان 40 32 75 25
أم القيوين 42 26 80 30
رأس الخيمة 45 27 70 30
الفجيرة 38 31 80 40
العين 46 30 65 20
ليوا 46 28 60 25
الرويس 43 27 90 30
السلع 44 29 90 35
دلما 37 27 85 40
طنب الكبرى / الصغرى 39 29 80 35
أبو موسى 40 28 85 35

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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