شرطة دبي تستقبل وفداً من «خبراء المستقبل»

دبي (الاتحاد)



استقبل العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، بحضور نائبه المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، وفداً من الدفعة السادسة من برنامج خبراء المستقبل ضمن برامج مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تسليط الضوء على تجربة شرطة دبي، الرائدة في مجال استشراف المستقبل.

واستعرض العميد حمدان الغسيه للوفد الزائر الأهداف الرئيسية للمركز، والهيكل التنظيمي له، مُشيراً إلى الرؤية، والرسالة، والقيم، والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسّسي، كما تطرّق إلى آلية عمل غرفة الاستشراف الاستراتيجي، وكيفية إصدار التقارير في ظل التوجهات والتحديات المستقبلية.