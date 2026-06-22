إعلان نتائج «جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي»

العين (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي»، نتائج الدورة الثانية لعام 2026، التي شهدت 112 مشاركة ضمن فئات الجائزة الرسمية. ففي فئة الشخصية الاعتبارية، فازت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. وفي فئة المؤسسات والجهات/ الفرق التطوعية، فازت كل من: جمعية «واجب» التطوعية بالعين، وفريق عجمان التطوعي بعجمان، وجمعية أصدقاء البيئة بالعين. وفي فئة المؤسسات والجهات/ الجهات الحكومية، فازت وزارة التربية والتعليم. أما في فئة المؤسسات والجهات/ المؤسسات التعليمية، فقد فازت كل من: روضة كلباء بالشارقة، ومدرسة حماية للبنات - التابعة لشرطة دبي في دبي، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية - الفجيرة بنين بالفجيرة.

وضمن التكريم الخاص بمناسبة عام الأسرة، تم تكريم الوالدة فاطمة عبدالله جمعة. وفي فئة القائد المتطوع، فازت كل من: د. منال رفيق سعيد جعرور، ود. عائشة حسن محمد أحمد اليماحي. وفي فئة مدير جهة العمل المتطوع، فازت كل من: عائشة سعيد الحميدي الغفلي بالعين، وحليمة حسن محمد المعمري بالعين.



منصة وطنية

أكدت اللجنة المنظمة أن الجائزة تمثل منصة وطنية للاحتفاء بالعطاء المتخصص، وتسليط الضوء على النماذج التي سخّرت خبراتها ومهاراتها لخدمة المجتمع، بما يعزز قيم المسؤولية المجتمعية، ويحفز الأفراد والمؤسسات على تبني مبادرات تطوعية ذات أثر مستدام.