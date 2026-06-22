«السوربون أبوظبي» توقّع مذكرة تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوبن إنوفيشن إيه آي، تهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجالات التعليم التنفيذي والبحث العلمي وتطوير الفرص التعليمية للطلبة، إلى جانب تعزيز التكامل والتفاعل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في 19 يونيو 2026 على هامش فعاليات معرض فيفا تيك 2026 في العاصمة الفرنسية باريس. ومثّل غيوم هوس، رئيس الشؤون العامة والرعاية في جامعة السوربون أبوظبي، نيابة عن مديرة الجامعة البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، فيما مثّل شركة «أوبن إنوفيشن إيه آي» كل من: الدكتور عابد بن عيشوش، المؤسّس المشارك والرئيس التنفيذي، والدكتور رشيد بلمسكين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.

وتنص المذكرة على التعاون لإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة، تشمل تصميم وتقديم ورش عمل وتطوير برامج تعليم تنفيذي، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع بحثية ومبادرات أكاديمية مشتركة. كما تتيح الاتفاقية فرصاً لتوفير برامج تدريب عملي للطلبة، وإتاحة الوصول إلى عدد من المنصات التقنية التابعة للشركة لأغراض تعليمية، بما في ذلك منصة OI Chat، ومنصة OICM، ومسرعات وحدات معالجة الرسومات.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «في وقت يواصل فيه الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل أساليب التعلم والعمل والابتكار، تزداد أهمية ترسيخ الاستخدام المسؤول والفاعل لهذه التقنيات. وتمثل هذه الاتفاقية مع شركة أوبن إنوفيشن إيه آي امتداداً لالتزام الجامعة بتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة من خلال تبادل المعرفة، ودعم الأبحاث العلمية، وتطوير برامج تعليم تنفيذي تستجيب للاحتياجات المتغيرة للسوق. كما تسهم هذه الشراكة في تزويد الطلبة بالمهارات العملية والرؤية الأخلاقية اللازمة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، والمساهمة في خدمة المجتمع».



عام الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الاتفاقية في إطار إعلان جامعة السوربون أبوظبي عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، بما يعكس اهتمام الجامعة المتواصل بالأبحاث متعددة التخصصات، والتقنيات الناشئة، وإعداد الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. كما تواصل الجامعة دورها الفاعل في دعم تعليم الذكاء الاصطناعي وأبحاثه وابتكاراته في دولة الإمارات من خلال مركز السوربون للذكاء الاصطناعي وبرامجها الأكاديمية المتخصصة، مثل برنامج البكالوريوس في الرياضيات بتخصص علم البيانات للذكاء الاصطناعي. وضمن مشاركتها في معرض فيفا تيك 2026، استضافت جامعة السوربون أبوظبي جلسة نقاشية في جناح جامعة السوربون بعنوان: «جامعة سوربون أبوظبي ومركز السوربون للذكاء الاصطناعي: بين الشراكات البحثية الدولية والاندماج في المنظومة الإماراتية».

وأدارت الجلسة البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، وشارك فيها كل من: كاثرين جافو، مديرة البحث والتطوير للطبقات الجوفية في شركة توتال إنرجيز، والدكتور فريديريك بارباريسكو، قائد قطاع الذكاء الاصطناعي وخوارزميات المستشعرات والحوسبة الكمومية في شركة تاليس، والمتخصص في مجال المعالجة والتحكم والإدراك. وتناولت الجلسة مسيرة تطور مركز سوربون للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، كما سلطت الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم البحث العلمي وتسريع وتيرة الابتكار.