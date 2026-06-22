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علوم الدار

نهيان بن مبارك: الاستثمار في التعليم الركيزة الأساسية للتنمية

نهيان بن مبارك يتوسط خريجي الدفعة العاشرة من طلبة الصف الثاني عشر بمدرسة تريم الأميركية الخاصة وفي الصورة عمران مطر تريم (وام)
23 يونيو 2026 01:44

الشارقة (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 بمدرسة تريم الأميركية الخاصة، وعددهم 123 طالباً وطالبة، والذي أقيم على مسرح الجامعة الأميركية في الشارقة.
حضر الحفل، عمران مطر تريم، رئيس مجلس إدارة مدرسة تريم الأميركية الخاصة، وأعضاء مجلس الأمناء والهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور، وعدد من الضيوف.
وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات، مهنئاً إياهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية، وأن يواصلوا طلب العِلم والعمل الجاد، وأن يكونوا قدوة في العطاء والمسؤولية وخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عدداً من الشركاء الاستراتيجيين والقيادات التعليمية والتربوية، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة المدرسة وتطوير البيئة التعليمية، وتعزيز الشراكات المؤسّسية التي تسهم في إعداد الطلبة وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

الاستثمار في التعليم
وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية في إعداد الأجيال وتأهيلها للمستقبل، مؤكداً أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء المجتمعات المزدهرة، والدور المحوري الذي تؤدّيه المدارس والمعلِّمون وأولياء الأمور في تنشئة أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
من جانبه، رحّب الدكتور رائد عبدالله، مدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة، في كلمته خلال الحفل، بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والحضور، مُعرباً عن بالغ الشكر والتقدير لمعاليه على تشريفه الحفل ومشاركته الطلبة وأُسرهم فرحة التخرج.
وأكد أن هذا اليوم يُمثّل تتويجاً لسنوات من الجد والاجتهاد والعمل المتواصل، ويجسّد معاني الطموح والإنجاز والإصرار التي تحلّى بها الطلبة طوال مسيرتهم الدراسية، مشيراً إلى أن الخريجين يقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من حياتهم، مزوّدين بالعلم والمعرفة والقيم التي تؤهّلهم للمساهمة في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم.
وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي في ظل ما توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من اهتمام بالغ بالتعليم وبناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، مؤكداً أن المنظومة التعليمية المتطورة التي أرستها الدولة وفّرت للطلبة بيئة داعمة للابتكار والإبداع والتميُّز، وأسهمت في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

بيئة تعليمية متكاملة 

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قال الدكتور رائد عبدالله: المدرسة حرصت على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد الطلبة أكاديمياً وشخصياً وتُمكّنهم من تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وأولت اهتماماً خاصاً بتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسّسات الوطنية المختلفة، بما يتيح للطلبة فرصاً أوسع لاكتساب الخبرات العملية والتعرف إلى متطلبات سوق العمل، ويُسهم في إعدادهم للمراحل المقبلة من حياتهم العلمية والعملية.
وأشار إلى أن المدرسة تؤمن بأهمية بناء الشراكات المجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة، باعتبارها عاملاً مهماً في إثراء التجربة التعليمية للطلبة، وتوسيع آفاقهم المعرفية والمهنية، وتعزيز جاهزيتهم للنجاح في حياتهم الأكاديمية والعملية.
وأشاد بالدور المحوري لأولياء الأمور، مؤكداً أنهم شركاء أساسيون في رحلة النجاح، وأن ما حقّقه الخريجون جاء ثمرة للتعاون والتكامل بين الأسرة والمدرسة، مُعرباً عن تقديره للهيئة التعليمية والإدارية على ما بذلوه من جهود مخلصة في دعم الطلبة وتمكينهم من تحقيق التميز.
وهنّأ مدير المدرسة، الخريجين والخريجات، داعياً إياهم إلى مواصلة السعي نحو العلم والمعرفة، والتمسك بقيمهم وهويتهم الوطنية، واستثمار ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في خدمة مجتمعهم ووطنهم، مؤكداً أن النجاح ليس محطة نهائية، بل رحلة مستمرة من التعلم والتطور والعطاء.
من جانبها، أعربت إدارة مدرسة تريم الأميركية الخاصة عن شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره وتشريفه الحفل، مؤكدة أن مشاركته تُمثّل دعماً معنوياً كبيراً للطلبة وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة التفوق والنجاح، كما توجّهت بالشكر إلى أولياء الأمور والشركاء والهيئتين التعليمية والإدارية على مساهمتهم في تحقيق هذا النجاح.
وتضمّن الحفل فقرات متنوعة شملت دخول موكب الخريجين، والسلام الوطني لدولة الإمارات، وكلمة إدارة المدرسة، ومراسم تكريم الشركاء والقيادات التعليمية والتربوية، ومراسم تسليم الشهادات، وفقرة خاصة للخريجين، عبّر خلالها الطلبة عن امتنانهم لأُسرهم ومعلميهم، واستعرضوا أبرز محطات رحلتهم التعليمية والإنجازات التي حققوها خلال سنوات الدراسة.
وفي ختام الحفل، التقط معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان صورة جماعية مع الخريجين والخريجات، وعمران مطر تريم، وإدارة المدرسة والشركاء المكرّمين.

تخريج دفعة
الجامعة الأميركية
نهيان بن مبارك
التعليم
الاستثمار
الجامعة الأميركية في الشارقة
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