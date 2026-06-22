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علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تقدم 12989 خدمة طبية بخورفكان

توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً (من المصدر)
23 يونيو 2026 01:43

الشارقة (الاتحاد)

واصلت عيادة جمعية الشارقة الخيرية في مدينة خورفكان، تعزيز دورها في دعم برامج المساعدات العلاجية التي تنفذها الجمعية، إذ قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري خدمات طبية مجانية بلغت قيمتها 1.8 مليون درهم، استفاد منها 2185 مريضاً من غير المقتدرين والمسجلين ضمن كشوف المساعدات العلاجية، في خطوة تعكس التزام الجمعية بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وإيمانها بأن الصحة تمثل إلى جانب التعليم إحدى أهم ركائز تمكين الإنسان وتحسين جودة حياته.
وقال عبد الغفور آل علي، مدير مكتب إدارة مراكز الرعاية الصحية بالجمعية: تنظر الجمعية إلى الرعاية الصحية باعتبارها استثماراً في الإنسان، لأن توفير العلاج المناسب في الوقت المناسب يحافظ على صحة الفرد ويمكنه من مواصلة عمله ودراسته والقيام بمسؤولياته الأسرية والمجتمعية، وأوضح أن العيادة قدمت خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري 5142 استشارة طبية بتكلفة تجاوزت نصف مليون درهم، شملت خدمات الطب العام وطب الأسنان، حيث حرص الفريق الطبي على تقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية، موضحاً أن الخدمات شملت أيضاً صرف 4512 وصفة علاجية بالمجان بلغت تكلفتها الأصلية أكثر من 1.1 مليون درهم. وأشار إلى أن العيادة أجرت كذلك 3335 فحصاً طبياً للمراجعين بتكلفة تجاوزت 111 ألف درهم قُدمت جميعها بشكل مجاني.

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