منظومة متكاملة لـ «مراكز التميُّز الطبي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



منذ إطلاق برنامج مراكز التميُّز المعتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي في عام 2023، شهدت منظومة الرعاية الصحية في الإمارة تحولاً نوعياً في كيفية تقديم الخدمات التخصّصية عالية التعقيد، فقد جاء هذا البرنامج تماشياً مع التزام أبوظبي بترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، وتقديم خدمات للحالات المعقدة في الإمارة وخارجها تضاهي ما تقدمه أبرز المراكز العالمية، وبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة أفضل النماذج العالمية من حيث الجودة والكفاءة وأثرها على الرحلة العلاجية وجودة الحياة لدى المرضى.

وخلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، تمكّنت مراكز التميُّز من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث قدمت خدمات متخصصة لأكثر من 3.000 حالة معقدة، في انعكاس مباشر لقدرتها على التعامل مع أكثر التحديات الطبية تعقيداً ضمن بيئة متكاملة تجمع بين الخبرة السريرية والتقنيات المتقدمة.

كما مكّنت مراكز التميز 1664 أسرة من استكمال رحلة العلاج في أبوظبي بالقرب من أهلهم وشبكة الدعم التي يحتاجونها، وأسهمت هذه المراكز في خفض الحاجة إلى تلقي العلاج خارج الدولة بنسبة 60%، مما يعكس قدرة أبوظبي على توفير رعاية للحالات الصحية الأكثر تعقيداً تضاهي ما تقدمه أفضل المراكز الطبية العالمية.

هذا الأثر لم يقتصر على الأرقام فحسب، بل تُوّج بحصول مبادرة مراكز التميز على جائزة الأثر الاستراتيجي ضمن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وهو ما يعكس نجاحها في إحداث تغيير حقيقي في مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.

وتمثل مراكز التميُّز نموذجاً متقدماً للرعاية الصحية التخصصية يقوم على التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة ضمن إطار موحّد يركّز على النتائج السريرية وتجربة المريض. ومن خلال هذا النموذج، لم تعد الرعاية الصحية للحالات المعقدة تعتمد على تدخلات فردية أو متفرقة، بل أصبحت قائمة على فرق متعددة التخصصات تعمل بشكل متكامل، مدعومة ببنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة، بما في ذلك الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد ساهم هذا النهج في تحسين دقة التشخيص وتسريع اتخاذ القرار الطبي، إلى جانب رفع معدلات التعافي وتقليل المضاعفات، ما انعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية المقدمة، مع تحقيق معدلات رضا المرضى التي تجاوزت الـ 90%.



استباقية

تواصل مراكز التميُّز في أبوظبي ترسيخ دورها كعنصر أساسي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال الجمع بين التميز السريري، والبحث العلمي، والابتكار، وبناء القدرات. ومع استمرار هذه الجهود، تتجه الإمارة نحو نموذج صحي أكثر تقدماً يعتمد على التكامل والاستباقية، ويضع المريض في قلب المنظومة، بما يعزّز من جودة الحياة ويكرّس مكانة أبوظبي كمركز عالمي للرعاية الصحية المتقدمة.

وشكّلت الاعتمادات الدولية أحد الأعمدة الرئيسية التي قامت عليها مراكز التميُّز، حيث حرصت دائرة الصحة - أبوظبي على أن تستوفي هذه المراكز أعلى المعايير العالمية في الجودة وسلامة المرضى. وقد انعكس ذلك في حصول عدد من المنشآت الصحية على اعتمادات مرموقة من مؤسسات وجهات عالمية رائدة، ما يعكس التزامها بتقديم رعاية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية.