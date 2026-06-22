30 ألف مستفيد من برامج وورش «كلنا شرطة»

نفّذت إدارة الشرطة المجتمعية «كلنا شرطة» التابعة لشرطة أبوظبي برامج تدريبية وورشاً تخصصية وتأسيسية خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن جهودها المتواصلة في تطوير قدرات المتطوعين، وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع، تحقيقاً للأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي»، وبما يدعم جودة الحياة، ويعزز الثقة المجتمعية. وشملت البرامج التدريبية تنفيذ 29 ورشة ودورة تخصصية استفاد منها 29.174 متطوعاً، إلى جانب 12 ورشة ودورة تأسيسية استفاد منها 1.206 مسجلين، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفئة العمرية دون 18 عاماً 196 طالباً، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من البرامج والورش التدريبية إلى 30.576 مستفيداً.

وتناولت البرامج مجموعة من الموضوعات الأمنية والتوعوية والمجتمعية، أبرزها الجرائم الإلكترونية، والإسعافات الأولية، والأمن السيبراني، والحس الأمني، وتأمين الفعاليات، والدعم النفسي، وآليات التعامل مع الضغوط النفسية، إلى جانب موضوعات تُعزّز ثقافة الانضباط والسلوكيات الإيجابية، واستدامة العمل التطوعي الشرطي، والابتكار.

ونُفذت البرامج التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات التخصصية، من بينها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي لأصحاب الهمم، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في دعم العمل التطوعي الشرطي، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في رفع كفاءة أعضاء «كلنا شرطة»، وتنمية مهاراتهم الأمنية والمجتمعية، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ ثقافة التطوع الشرطي.

وأشارت إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المشاركة المجتمعية واستثمار الطاقات الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة نحو ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق جودة الحياة، وتعزيز الأمن المجتمعي المستدام.