الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي

قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي
24 يونيو 2026 13:17

زار سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، مقر الحرس الوطني التابع للهيئة الفيدرالية الروسية في موسكو، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

وكان في استقباله لدى وصوله الفريق أول فيكتور زولوتوف، قائد قوات الحرس الوطني الفيدرالية الروسية، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين الروس. وعقد الجانبان اجتماعاً بحثا خلاله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والتخصصية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية.

 

أخبار ذات صلة
وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
سرُّ عادة أبهرت العالم في مونديال 2026

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحرس الوطني على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الجاهزية والكفاءة وفق أعلى المعايير المهنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
الرياضة
وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
اليوم 14:15
سرُّ عادة أبهرت العالم في مونديال 2026
الرياضة
سرُّ عادة أبهرت العالم في مونديال 2026
اليوم 14:00
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمّعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمّعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد
اليوم 13:36
إندريك وأنشيلوتي.. معركة الجماهير والسوشيال ميديا تهزُّ منتخب البرازيل
الرياضة
إندريك وأنشيلوتي.. معركة الجماهير والسوشيال ميديا تهزُّ منتخب البرازيل
اليوم 13:30
قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي
اليوم 13:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©