الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أنور قرقاش الدبلوماسية»: المرأة شريك أساسي في صناعة السلام

محمد الظاهري
25 يونيو 2026 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي، أهمية مواصلة دعم حضور المرأة في السلك الدبلوماسي وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، باعتبارها شريكاً رئيسياً في صياغة السياسة الخارجية للدولة وبناء السلام.
وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «أثبتت المرأة الإماراتية حضوراً مؤثراً في العمل الدبلوماسي، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من تمكينها أولوية وطنية. واليوم، تشكّل النساء تقريباً ما يعادل نصف القوى العاملة في وزارة الخارجية، فيما ارتفعت نسبة تمثيل السفيرات في عام 2018 من 7% إلى 13% في عام 2025». 
وأضاف: «تواصل الأكاديمية دورها في إعداد دبلوماسيات يمتلكن المعرفة والمهارات والثقة اللازمة لتمثيل دولة الإمارات بكفاءة، حيث تمثل الخريجات نحو 60% من طلبة الأكاديمية، بما يدعم استدامة حضور المرأة في العمل الدبلوماسي».
من جانبها، قالت الدكتورة سارة شهاب، مديرة إدارة برامج الدراسات العليا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مؤسِّسة البرنامج البحثي المرأة والدبلوماسية: «تشير بيانات مؤشر المرأة في السلك الدبلوماسي لعام 2025 إلى أن نسبة السفيرات والمندوبات الدائمات حول العالم بلغت 22.5%، ما يعكس تقدماً مستمراً، لكنه يؤكد في الوقت نفسه الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للمرأة».

أخبار ذات صلة
شراكة راسخة
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
المرأة
السلك الدبلوماسي
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
المرأة الإماراتية
الإمارات
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
شراكة راسخة
شراكة راسخة
25 يونيو 2026
غسق شاهين تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
25 يونيو 2026
مخيم للنازحين في الأبيض (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين
25 يونيو 2026
طارق الطاير خلال اللقاء بحضور الوفد المشارك (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف
25 يونيو 2026
امرأة تقف قرب أمتعتها على رصيف في بيروت تستعد للعودة إلى منزلها (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت إيقاف إطلاق النار في الجنوب
25 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©