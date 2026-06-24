قرقاش: زيارة روبيو تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقال معاليه، في منشور على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تشرفت بحضور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمعالي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وتعكس هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وهي شراكة تشهد تطوراً مستمراً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية».

تشرفت بحضور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمعالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وتعكس هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكة تشهد تطوراً مستمراً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.



وقد حظيت… pic.twitter.com/QX3zkmS2Dj — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2026

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «وقد حظيت حكمة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، إلى جانب شجاعة أبنائها ومتانة مؤسساتها، بإشادة وتقدير واضحين خلال هذه المرحلة الاستثنائية. فقد واجهت الدولة تحديات بالغة التعقيد، وتمكنت من تجاوزها بعزم وكفاءة واقتدار، وتواصل اليوم أداء دورها المحوري في ترسيخ دعائم مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية التي تتطلع إليها المنطقة وشعوبها».