«خيرية الشارقة» تعزز مساهمتها في برنامج «خطوة أمل» لدعم مصابي غزة

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، تعزيز مساهمتها في برنامج «خطوة أمل»، الذي يُنفذ بالتنسيق مع عملية «الفارس الشهم 3»، ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي هذا الدعم امتداداً لبرنامج «خطوة أمل» الهادف إلى تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل المصابين مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة، بما يسهم في استعادة قدرتهم على الحركة وتمكينهم من العودة إلى ممارسة حياتهم اليومية، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعافي واستعادة الأمل.

يُنفذ البرنامج عبر المستشفى الإماراتي العائم في العريش وتشمل خدماته تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والتأهيل الطبي، مع العمل على توسيع نطاق المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المصابين.

وأكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم عملية «الفارس الشهم 3»، أن مبادرة «تراحم من أجل غزة» انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نوفمبر عام 2023، بهدف دعم الأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.

وأشار إلى أن دعم جمعية الشارقة الخيرية لبرنامج «خطوة أمل» سيسهم في توفير 50 طرفاً صناعياً لـ 50 مستفيداً من المصابين الذين استكملوا الفحوصات الطبية اللازمة، بما يسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.