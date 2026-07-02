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سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية.. ويؤكد: الإعلام المهني يرسخ الهوية الوطنية

سلطان بن أحمد مصافحاً الحضور (من المصدر)
3 يوليو 2026 01:06

الشارقة (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية ومحرك الذكاء الاصطناعي، كما اطلع سموه على أبرز إنجازات وأداء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في الإنتاج والمحتوى والشراكات والنمو الجماهيري.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الهيئة، بحضور محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومديري القنوات والإذاعات، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة. وأشاد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بجهود العاملين في الهيئة، مؤكداً سموه أن الهيئة تمثل إحدى الركائز الإعلامية، وتعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتعكس صورة وتوجهات الشارقة وتسهم في إبراز منجزاتها ومبادراتها التنموية، وذلك من خلال محتوى إعلامي مهني يرسخ الهوية الوطنية، ويواكب تطلعاتها في بناء إعلام مؤثر ومسؤول.
وشهد سموه إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية ومحرك الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها في الهيئة، وتعمل بالذكاء الاصطناعي حيث تحول الأرشيف من أصل إعلامي تقليدي إلى منظومة ذكية قابلة للبحث، وتضم المكتبة أكثر من 120 ألف أصل إعلامي منذ عام 1989.
واستعرض الاجتماع التقرير التنفيذي الذي تناول منجزات الدورة الأولى من جائزة التميز «تميّز» والخطوات التي تم اتخاذها للتحسين من الخدمات المقدمة وأبرز نقاط القوة التي تمتلكها الهيئة.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
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