سيف بن زايد: من الأسرة يُبنى الإنسان وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد.. تُصان الأوطان وتنهض

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل نهاية العام في إحدى المدارس الحكومية، تلبيةً لدعوة محمد بن سيف، وأكد سموّه أنه من الأسرة يُبنى الإنسان، وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد، تُصان الأوطان وتنهض.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «حضرتُ حفل نهاية العام في إحدى المدارس الحكومية، تلبيةً لدعوة محمد بن سيف، فبدت لي المناسبة أكبر من حفلٍ عابر. في عام الأسرة «نماء وانتماء»، يتأكد أن الأسرة السليمة ليست نواة المجتمع فحسب، بل منبع الوعي، ومهد الثقة، والجذر الأول للانتماء. فمن الأسرة يُبنى الإنسان، وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد، تُصان الأوطان وتنهض».



