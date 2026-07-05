الأحد 5 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: من الأسرة يُبنى الإنسان وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد.. تُصان الأوطان وتنهض

سيف بن زايد: من الأسرة يُبنى الإنسان وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد.. تُصان الأوطان وتنهض
5 يوليو 2026 10:26

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل نهاية العام في إحدى المدارس الحكومية، تلبيةً لدعوة محمد بن سيف، وأكد سموّه أنه من الأسرة يُبنى الإنسان، وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد، تُصان الأوطان وتنهض.

 

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «حضرتُ حفل نهاية العام في إحدى المدارس الحكومية، تلبيةً لدعوة محمد بن سيف، فبدت لي المناسبة أكبر من حفلٍ عابر. في عام الأسرة «نماء وانتماء»، يتأكد أن الأسرة السليمة ليست نواة المجتمع فحسب، بل منبع الوعي، ومهد الثقة، والجذر الأول للانتماء. فمن الأسرة يُبنى الإنسان، وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد، تُصان الأوطان وتنهض».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة فنزويلا بذكرى استقلال بلادها
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الرأس الأخضر بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
الهند تخفف القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي
اقتصاد
الهند تخفف القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي
اليوم 13:51
النمسا تشغل حاسوباً عملاقاً من أسرع 100 نظام حوسبة في العالم
الذكاء الاصطناعي
النمسا تشغل حاسوباً عملاقاً من أسرع 100 نظام حوسبة في العالم
اليوم 13:44
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة فنزويلا بذكرى استقلال بلادها
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة فنزويلا بذكرى استقلال بلادها
اليوم 13:38
كأس العالم 2026.. ماذا حدث لقلب كريستيانو رونالدو أثناء ركلة الجزاء؟
الرياضة
كأس العالم 2026.. ماذا حدث لقلب كريستيانو رونالدو أثناء ركلة الجزاء؟
اليوم 13:37
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الرأس الأخضر بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الرأس الأخضر بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©