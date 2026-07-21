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الإمارات تبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على «هرمز»

الإمارات تبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على «هرمز»
22 يوليو 2026 00:56

بورت مورسباي (وام)

بحث عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك، خلال لقائه وزير البترول ووزير الطاقة في بابوا غينيا الجديدة المستقلة، التطورات الإقليمية وتداعيات الهجمات الإيرانية العدوانية على مضيق هرمز وعلى أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وزار عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك، بابوا غينيا الجديدة المستقلة يومي 16 و17 يوليو الجاري في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع دول المحيط الهادئ، وتوطيد التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.

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والتقى شحادة مع معالي جيمس مارابي، رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة المستقلة، في اجتماع ضم عدداً كبيراً من الوزراء وكبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية، ووزير التعدين، ووزير الأشغال والبنية التحتية.
واستهل معالي مارابي الاجتماع بالإعراب عن تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، وإدانة الاعتداءات غير المشروعة التي استهدفتها، مؤكداً وقوف بابوا غينيا الجديدة إلى جانب دولة الإمارات.
كما أكد التزامه بمتابعة جميع الملفات الثنائية العالقة، ووجّه الوزراء والجهات المعنية لضمان إنجازها. وأوضح أن دولة الإمارات شريك استراتيجي لبلاده، مشيداً بالمسيرة الاقتصادية لدولة الإمارات، ومشدداً على حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة.
من جانبه، نقل مبعوث وزير الخارجية إلى معالي مارابي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مشيراً إلى العلاقات الثنائية والتطور المتواصل الذي تشهده، مشدداً على أهمية الانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدماً تقوم على الشراكة الاقتصادية والتنموية المستدامة. وقد حمّل معاليه مبعوث وزير الخارجية تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
كما أعرب شحادة عن شكر دولة الإمارات لبابوا غينيا الجديدة المستقلة على تضامنها مع الدولة إزاء الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق الصداقة والثقة المتبادلة.
كما عقد مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك، خلال الزيارة، لقاءين مع كلّ من وزير البترول ووزير الطاقة، حيث تناول اللقاء مع وزير البترول التطورات الإقليمية وتداعيات الهجمات الإيرانية العدوانية على مضيق هرمز وعلى أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، فيما تركزت المحادثات مع وزير الطاقة على فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وسبل تعزيز التنسيق ضمن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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