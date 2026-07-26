«وصول» توفر مرافق ملائمة لأصحاب الهـمم

آمنة الكتبي (دبي)

عزّزت بلدية دبي جهودها في ترسيخ مبادئ الشمولية والاستدامة من خلال مبادرة «وصول»، التي تقدم مجموعة من الخدمات الهادفة إلى دعم سهولة الوصول لأصحاب الهمم، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية أكثر شمولاً، وترسيخ مكانة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتشمل المبادرة خدمة تقييم المباني القائمة وفق اشتراطات سهولة الوصول؛ بهدف التأكد من توافقها مع المعايير المعتمدة، بما يدعم توفير مرافق أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم، ويعزّز تطبيق متطلبات الوصول في مختلف أنواع المباني.

كما توفّر المبادرة برامج تدريب وتوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف نشر ثقافة سهولة الوصول، ورفع مستوى المعرفة بالمعايير والاشتراطات الفنية ذات الصلة، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات في تصميم وتشغيل المباني والمرافق.

وتقدم «وصول» أيضاً استشارات فنية متخصّصة للجهات الحكومية والخاصة، لدعم تطوير مشاريع ومبانٍ أكثر شمولية واستدامة، بما يتوافق مع اشتراطات سهولة الوصول، ويسهم في تعزيز جودة البيئة العمرانية في الإمارة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود بلدية دبي الرامية إلى دعم مستهدفات مبادرة «مجتمع.. مكان للجميع»، من خلال توفير خدمات تسهم في ترسيخ مفاهيم الشمولية، وتطوير بيئات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتعزّز فرص استفادتهم من المرافق والخدمات المختلفة.

وأكدت بلدية دبي أن مبادرة «وصول» تجسّد التزامها المستمر بتطوير خدمات نوعية تدعم جودة الحياة، وتسهم في بناء مدينة أكثر شمولية واستدامة، عبر توفير حلول وخدمات متخصّصة تعزّز سهولة الوصول، وترسخ بيئة حضرية تتيح لجميع أفراد المجتمع الاستفادة من المرافق والخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يواكب توجهات دبي في التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وتنظم بلدية دبي زيارات ميدانية دورية للرقابة والتفتيش على المواقع قيد الإنشاء طيلة فترة التنفيذ، والتدقيق على المخططات المعمارية للتأكد من توفير المتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم والواردة بالمخططات المعتمدة في كافة المباني السكنية والتجارية والأسواق والمرافق العامة ومباني الخدمات والحدائق وغيرها، كذلك تجري التدقيق النهائي للتأكد من توفير تلك المتطلبات قبل إصدار شهادات الإنجاز والسماح بإشغال المباني.

متطلبات

وتشمل المتطلبات الخاصة بالمباني الصديقة لأصحاب الهمم، توفير الأبواب المهيأة لسهولة الوصول والمنحدرات المناسبة للمداخل والمخارج والمرافق الصحية والغرف المخصّصة لهم، وتوفير مواقف ومواقع أماكن وقوف سيارات أصحاب الهمم، وغيرها من المتطلبات اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى المباني واستخدامها من قبلهم.