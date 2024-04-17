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اقتصاد

السعودية تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

السعودية تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية
17 ابريل 2024 13:37

تستضيف المملكة العربية السعودية، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م، واليوبيل الذهبي للبنك، في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري، والتي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الاجتماعات تعقد هذا العام تحت شعار "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار"، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عاماً على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الفعاليات الجانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

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وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال.

وستوفر الاجتماعات فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.

المصدر: وام
الرياض
البنك الإسلامي للتنمية
السعودية
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