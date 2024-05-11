4 وجهات للفعاليات في جزيرة ياس بطاقة 120 ألف مشارك

رشا طبيلة (أبوظبي)

نجحت 4 مرافق للفعاليات في جزيرة ياس في تعزيز قطاع السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بعدما استقطبت أكثر من 1.3 مليون زائر العام الماضي، عبر فعاليات عالمية تضمنت مهرجانات وحفلات وعروضاً ومؤتمرات دولية.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمرافق جزيرة ياس الأربعة، وهي «حلبة مرسى ياس» و«الاتحاد بارك» و«الاتحاد أرينا» ومركز «ياس للمؤتمرات»، إلى 120 ألف شخص.

وخلال جولة نظمتها شركة «إثارة»، الشركة المتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات وإدارة المرافق لـ«الاتحاد» مؤخراً في تلك المرافق، تم التعرف على أهم ما يميز تلك الوجهات وأهم الفعاليات المقامة علي مدار العام.

الاتحاد بارك

يعد «الاتحاد بارك»، أكبر وجهة للفعاليات في الهواء الطلق بالمنطقة، حيث يقع على مساحة 155 ألف متر مربع، ليصبح وجهة متميزة لإقامة الفعاليات الكبرى منذ تغيير علامته التجارية عام 2019 بعد الشراكة مع الاتحاد للطيران.

وتستضيف «الاتحاد بارك» العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات المرموقة، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز المشهد الثقافي والسياحي في أبوظبي.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لـ«لاتحاد بارك» نحو 40 ألف شخص، ونجحت في استقطاب أكثر من 125 ألف مشارك في مختلف الفعاليات المقامة خلال عام 2023، بينما بلغ إجمالي عدد المشاركين في فعاليات «الاتحاد بارك» منذ العام 2009 أكثر من مليوني شخص.

حلبة مرسى ياس

وفيما يتعلق بحلبة «مرسى ياس»، فتعد واحدة من أكثر الحلبات تقدماً من الناحية التقنية في العالم، وهي تمثل الركن الأساسي ضمن المشهد الرياضي والترفيهي في أبوظبي، وتشتهر باستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي.

ولا يقتصر دور حلبة «مرسى ياس»، على كونها مجرد حلبة سباق، فهي بمثابة مركز مجتمعي يعزز الصحة واللياقة البدنية من خلال برامج مثل «تدرب في ياس»، و«ترايثلون ياس» السنوي، فيما يتم إدارة أكثر من 400 فعالية سنوياً، ما يعزز سمعة جزيرة ياس كوجهة سياحية ورياضية رائدة في المنطقة.

وقال هشام الجنيبي، مدير عام حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك، خلال الجولة: «من المنتظر انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي ديسمبر المقبل».

وأضاف: «تشهد حلبة مرسى ياس أيضاً سباقات عامة وفعاليات على مدار العام، بينما يتم افتتاحها للجماهير أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، حتى يستطيعوا استخدام مرافقها للمشي أو لركوب الدراجات الهوائية».

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لحلبة مرسى ياس 60 ألف شخص، وقد استضافت الحلبة أكثر من 400 ألف زائر عام 2023، منهم 170 ألف شخص خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وبدأ العمل في الحلبة منذ عام 2009، وكانت تديرها سابقاً شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، والآن تحت إدارة إثارة، ومن أبرز الفعاليات المقامة عام 2023، سباق الجائزة الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي، وسباق ترايثلون ياس، وتحدي ياس سوبر ستريت، وبطولة الإمارات للدريفت، وغيرها.

الاتحاد أرينا

أما «الاتحاد أرينا»، فهي أكبر وجهة ترفيهية داخلية على مستوى المنطقة تتميز بالتنوع والتكيف مع مختلف المناسبات بفضل قدرتها على استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، ومن ضمنها الحفلات الموسيقية، والفعاليات الرياضية، وعروض برودواي، والعروض المناسبة للعائلة.

وتدعم البنية التحتية المتطورة لـ«الاتحاد أرينا»، إمكانية تعديل الموقع، ما يضمن تجارب مخصصة لكل حدث، حيث يمكن تحويل الاتحاد أرينا لاستضافة فعاليات مختلفة، مثل تحويل الأرضية إلى حلبة للتزلج على الجليد لإقامة عرض ديزني على الجليد.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لـ«الاتحاد أرينا»، نحو 18 ألف شخص والمساحة 38 ألف متر مربع، وقد نجحت في استضافة أكثر من 200 ألف ضيف في 2023، وأكثر من 90 عرضاً، من ضمنها مونستر جام، وحفلات الفرق العالمية الغنائية Guns N’ Roses وBackstreet Boys، وجوائز اختيار أطفال نيكلوديون، وجوائز الإنجازات السنوية لصناعة السينما الهندية، ومباريات أبوظبي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، وعرض ديزني على الجليد، وحدث UFC 294، وبطولة العالم للسوبر كروس للدراجات النارية في أبوظبي، ونهائيات بلاست بريمير العالمية، ودوري التنس العالمي.

مركز ياس للمؤتمرات

أما مركز ياس للمؤتمرات فيقع في قلب حلبة مرسى ياس، ويوفر بيئة فريدة تقوم على الإبداع والالتزام ملائمة لتقديم الفعاليات المميزة، وذلك بفضل الإمكانات غير المحدودة في مركز ياس للمؤتمرات، حيث تجمع هذه الوجهة الأنيقة بين التصميمات الداخلية المريحة والأنيقة، مما يجعلها خياراً مثالياً لمجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة، إذ تم تصميم المركز لتلبية احتياجات الفعاليات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مع القدرة على إدارة مختلف الأحداث والفعاليات بشكل يلبي تنوع الاحتياجات ويضمن تحقيق تجارب مؤثرة لا تنسى.

ويستوعب مركز ياس للمؤتمرات 1200 شخص، ومساحته 34 ألف متر مربع متضمنة المساحات الداخلية والخارجية، ما يعني المرونة في أنواع الفعاليات التي يمكن استضافتها، ويتميز المركز بحلول متطورة من التقنيات المرئية والمسموعة، ومزايا السلامة المتطورة والقدرة على التعامل مع الفعاليات المتنوعة، ويعد وجهة مثالية لإقامة المؤتمرات، والمآدب، وحفلات العشاء، واجتماعات العمل وغيرها.

ويتمتع المركز بموقع متوسط في حلبة مرسى ياس، ما يعزز جاذبيته لاستضافة الفعاليات رفيعة المستوى، في حين يعد المركز مكاناً مناسباً بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن تجربة لا تُنسى على حلبة السباق أو في الهواء الطلق، حيث يقدم خيارات متقدمة للعرض المرئي والإضاءة، فضلاً عن تمتعه بأحدث الحلول والتقنيات الصوتية والمرئية التي تعزز تجربة الحاضرين في أية فعالية.