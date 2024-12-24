الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال عطلة عيد الميلاد

لوحة تظهر تخفيضات في متجر ملابس ببرلين (أ ف ب)
24 ديسمبر 2024 19:17

 

برلين(د ب أ)
قال رئيس أكبر منظمة تجارية في ألمانيا، قبل يوم واحد من عطلة عيد الميلاد "الكريسماس"، إن مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال موسم تسوق "الكريسماس" للعام الحالي لم تكن جيدة بالنسبة للتجار حيث يؤثر الوضع العام في العالم على رغبة المستهلكين في الإنفاق.
وأضاف ألكسندر فون برين رئيس اتحاد تجارة التجزئة الألماني في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء إن "المزاج سيئ بسبب الحروب في العالم وحالة الغموض السياسي في ألمانيا وهذا أثر على معنويات المستهلكين".
وأوضح أن الناس احتفظوا بأموالهم، لذا فإن العديد من تجار التجزئة لم يشعروا بالكثير من السعادة خلال موسم عيد الميلاد. ويتوقع اتحاد متاجر التجزئة أن تكون المبيعات خلال موسم الكريسماس الحالي بعد وضع معدل التضخم في الحساب عند نفس مستويات العام الماضي "في أفضل الأحوال".
وقال فون برين "اتوقع انخفاضا بسيطا" في المبيعات، حيث من المتوقع أن تكون إيرادات متاجر التجزئة خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي في حدود 121 مليار يورو (125.8 مليار دولار). ولم يتم نشر الأرقام النهائية لهذه الإيرادات حتى الآن.
وبحسب اتحاد تجارة التجزئة في ألمانيا، كانت ظروف فترة ما قبل عيد الميلاد الحاسمة أكثر صعوبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وزعمت المجموعة أن حل الحكومة الائتلافية في ألمانيا والدعوة لانتخابات مبكرة كان لهما تأثير قوي على سلوك التسوق.

مبيعات التجزئة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار تشيدو في موزمبيق
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار تشيدو في موزمبيق
اليوم 21:34
مباشر.. لحظة بلحظة تابع مباراة منتخب الإمارات مع الكويت في كأس الخليج
الرياضة
مباشر.. لحظة بلحظة تابع مباراة منتخب الإمارات مع الكويت في كأس الخليج
اليوم 21:31
انطلاق الدورة 12 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي
التعليم والمعرفة
انطلاق الدورة 12 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي
اليوم 21:08
فتح باب المشاركة في «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
التعليم والمعرفة
فتح باب المشاركة في «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©