اكتتابات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار في «إكس إيه آي» للذكاء الاصطناعي

باريس(أ ف ب)

أعلنت شركة «إكس إيه آي» المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والتابعة للملياردير إيلون ماسك الاثنين أنها اختتمت عملية اكتتاب جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، من أجل «تسريع تطويرها».وأشارت الشركة التي تبتكر منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسعى إلى أن تكون منافسا مباشرا لـ«أوبن ايه آي»، مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي»، إلى أنّ هذا المبلغ سيُستخدم تحديدا لتعزيز «البنية التحتية المتطورة» للشركة.

في منشور عبر منصة «اكس»، قال رئيس «تيسلا» و«سبايس اكس» «إن القدرة الحسابية الكبيرة ضرورية».

وترغب الشركة في زيادة قدرة حاسوبها العملاق المخصص للذكاء الاصطناعي «كولوسوس»، عن طريق مضاعفة عدد شرائح الرسوميات التي تصنعها شركة «نفيديا» الرائدة في القطاع، من 100 ألف إلى 200 ألف شريحة، وذلك من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل «غروك».

أُطلقت شركة «اكس ايه آي» في يوليو 2023، وقد جمعت 6 مليارات دولار في مايو الفائت، فيما تبلغ قيمتها حاليا نحو 50 مليار دولار، بحسب قناة «سي ان بي سي» الأميركية.

وكانت «اوبن ايه آي» أنهت في أكتوبر عملية اكتتاب بقيمة 6,6 مليار دولار. وتُقدّر قيمة الشركة بـ157 ملياراً.