«غرفة رأس الخيمة» وقنصلية باكستان تبحثان فرص التعاون



رأس الخيمة (الاتحاد)

بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، مع علي زيب خان، مستشار التجارة والاستثمار في قنصلية باكستان بدبي، سبل تنمية حجم التجارة البينية وزيادة فرص الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات التي تهم الجانبين، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر الغرفة، بحضور دكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأكد النعيمي أهمية اللقاء ودوره في فتح قناة للتواصل المباشر، لبحث فرص التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وباكستان، ورصد فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين، دعماً لتحقيق غايات الغرفة الاستراتيجية والرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار، لافتاً إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الإمارة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والبناء والتشييد، والعقارات، والصحة، والخدمات.

كما اطلع المستشار التجاري والاستثماري على أبرز المعارض والفعاليات التي تنظمها الغرفة وفرص مشاركة الجانب الباكستاني فيها، واستعرض اللقاء كذلك بحث فرص التعاون في العديد من القطاعات، وسبل الاستفادة من التقنيات الحديثة، والطاقة المتجددة.

وخرج اللقاء بعدة توصيات، منها ضرورة عقد الملتقيات وفتح قنوات مباشرة بين أصحاب الأعمال وذوي الاختصاص من الجهات الحكومية من رأس الخيمة وباكستان، للاطلاع على أفضل الممارسات وبحث الشراكة والتعاون.

من جانبه أشاد علي زيب خان، المستشار التجاري والاستثماري في قنصلية باكستان، بتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة، ومميزات بيئة الأعمال التي تسهل ممارسة الأعمال، وقدم نبذة حول الفرص المتاحة في باكستان في العديد من القطاعات، مؤكداً على أهمية المعارض بوصفها قنوات لزيادة التعاون وتنمية حجم التجارة بين البلدين، موضحاً أن المعارض تُعد نافذة دولية لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا، وتفتح آفاقاً للتعاون بين الشركات والمستثمرين لكلا الطرفين.