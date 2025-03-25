31 مليون نزيل في فنادق الإمارات خلال 2024 بنمو 10%

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت فنادق الإمارات، خلال العام الماضي، 30.8 مليون نزيل فندقي، مقارنة مع 28 مليون نزيل في 2023، بنمو 10 %، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد. وأشارت البيانات السياحية لوزارة الاقتصاد إلى أن عدد الليالي الفندقية وصل إلى 104.4 مليون ليلة في 2024، مقارنة مع 97 مليون ليلة في 2023، بنمو 7.6 %.

ارتفع متوسط إشغال فنادق الدولة إلى 77.9% العام الماضي، مقارنة مع 75% في 2023، بنمو 4%، وارتفع متوسط الإشغال الفندقي من 62% عام 2014 ليصل إلى 77.9% العام الماضي. وبلغ عدد المنشآت الفندقية في الإمارات 1251 منشأة العام الماضي، مقارنة مع 1235 منشأة عام 2023، بزيادة 16 منشأة فندقية جديدة.

وتضم تلك المنشآت الفندقية أكثر من 216966 غرفة فندقية عام 2024، مقارنة مع 210664 غرفة فندقية، بإضافة نحو 6302 غرفة فندقية جديدة.

واستطاعت الإمارات، وفقاً للبيانات، أن تسجل نمواً في عدد نزلاء فنادقها ليفوق مستويات عام 2019، وذلك بدءاً من عام 2023، حيث سجلت 28 مليون نزيل فندقي، مقارنة مع 27.1 مليون نزيل في 2019.

وتفصيلاً حول بيانات نزلاء فنادق الإمارات منذ 10 سنوات، أي منذ عام 2014، استقبلت الدولة 19.7 مليون نزيل في 2014، ليرتفع إلى 21.4 مليون نزيل في 2015، و22.9 مليون نزيل في 2016، ليرتفع إلى 24.6 مليون نزيل في 2017، و25.5 مليون نزيل في 2018، ثم يرتفع إلى 27.1 مليون نزيل في 2019، ويتراجع بسبب جائحة «كورونا» إلى 14.9 مليون نزيل في 2020، ليعاود الارتفاع إلى 19.2 مليون نزيل في 2021، و25.2 مليون نزيل في 2022، و28 مليون نزيل في 2023، و30.8 مليون نزيل في 2024.

وبذلك ارتفع عدد نزلاء فنادق الإمارات بنسبة 56% العام الماضي، مقارنة بعام 2014. وتضاعفت الغرف الفندقية من 141396 غرفة في 2014 إلى 216966 غرفة في 2024، بنمو 53.4%.

وبحسب التقرير الاقتصادي لـ«مجلس السفر والسياحة العالمي»، من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع السياحي الإماراتي في الاقتصاد الوطني إلى 236 مليار درهم، أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال عام 2024.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، ما يدعم موقع الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز، مقارنةً بالنسخة الماضية.