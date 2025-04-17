«طاقة» تستحوذ على شركة «تي آي» لتطوير مشاريع نقل الكهرباء بالمملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، استحواذها على كامل الحصص في شركة «ترانسميشن إنفيستمنت» (تي آي)، وهي منصة استثمار رائدة في قطاع الطاقة والمرافق مقرها في المملكة المتحدة.

وتُعدّ «تي آي» واحدة من كبرى الشركات المشغلة لأصول النقل البحري للكهرباء، حيث تربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة.

ويعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي مكانة شركة «طاقة» في قطاع النقل البحري للكهرباء، ويؤكد التزامها بدعم التحول والنمو في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة وخارجها.

وستوفر هذه الصفقة لشركة «طاقة» فريق عمل يضم أكثر من 40 موظفاً يعملون لدى «تي آي» ويتمتعون بالمهارات التقنية والتطويرية اللازمة في قطاع نقل الكهرباء.

ونتيجة لهذا الاستحواذ، تصبح شركة «تي آي» جزءاً من شركة «طاقة لشبكات النقل»، التي تم إطلاق علامتها التجارية الجديدة مؤخراً، والتابعة بدورها لمجموعة «طاقة»، والمسؤولة عن أعمال «طاقة» في مجال تطوير وتشغيل البنية التحتية وأصول نقل التيار الكهربائي عالي الجهد وكميات المياه الضخمة.

ويساهم الاستحواذ على شركة «تي آي» في دخول شركة «طاقة» لقطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويسمح لها بالتوسع في الأسواق الأوروبية والدولية، والاستفادة من مكانتها الرائدة.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، برزت شركة «تي آي» باعتبارها واحدة من كبرى الشركات في قطاع النقل البحري للكهرباء في المملكة المتحدة، حيث تدير حالياً محفظة تضم 11 من أصول النقل البحري للكهرباء تصل قيمتها إلى 15 مليار درهم (3 مليارات جنيه إسترليني) تقريباً.

ومن خلال تحالفها بالشراكة مع كلٍّ من شركة «أمبر انفراستراكشر»، و«انترناشونال بابليك بارتنارشيبس» (INPP)، بنت شركة «تي آي» سجلاً حافلاً في مجال التقدم للمناقصات والفوز بها لتشغيل أصول النقل البحري للكهرباء في المملكة المتحدة، حيث فازت بحوالي 40% من المناقصات التي تقدمت لها.

وقال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة لشبكات النقل»: تُعتبر شبكات نقل الكهرباء عنصراً أساسياً لتمكين التحول في مجال الطاقة على الصعيد العالمي، ويسرنا الإعلان عن أول صفقة استحواذ دولية تنفذها شركتنا، ما يعزز محفظتنا المتنامية، ويدعم دور «طاقة» باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول الكهرباء والمياه منخفضة الكربون، وستتيح لنا هذه الصفقة، الاستفادة من القدرات الكبيرة لشركة «تي آي» لدعم استراتيجيتنا للنمو على الصعيد الدولي.

ومن جهته، قال، الدكتور كريس فيل، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «ترانسميشن إنفيستمنت»: ستُمكّن خبرات «طاقة» وقدراتها ودعمها لشركة «ترانسميشن إنفستمنت» من مواصلة نموها والمساهمة في تطوير نظام نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، دعماً للتحول في قطاع الطاقة.

وبعد صفقة الاستحواذ، سيواصل الدكتور كريس فيل قيادة شركة «تي آي» والحفاظ على أدائها القوي واستهداف مجالات النمو.