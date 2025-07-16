13.74 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية اليوم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مسيرة الصعود، مدعومةً بارتفاعات قياسية لأسهم في قطاع البنوك، والتي وصلت إلى مستويات تاريخية تعد الأعلى، حيث استمرت المؤشرات في الصعود إلى مستويات جديدة، حيث ارتفع مؤشر سوق العاصمة فوق مستوى 10 آلاف و176 نقطة، فيما تجاوز مؤشر سوق دبي إلى 5974 نقطة، وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة اليوم حاجز 13.75 مليار درهم، موزعة بواقع 3.19 مليار درهم لسوق أبوظبي و10.55 مليار درهم لأسهم دبي.

وعززت عمليات شراء الأجانب تحسن أداء السوق، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 300.17 مليون درهم، بواقع 107.24 مليون درهم في سوق أبوظبي، و192.93 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت الأسواق المحلية تداولات بقيمة إجمالية 2.689 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 829.94 مليون سهم خلال 49 ألفاً و637 صفقة.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق اليوم بمقدار 25.68 نقطة، وبنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10176.33 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.7 مليار درهم، شملت ما يزيد على 410.35 مليون سهم عبر 33525 صفقات. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 32 شركة وثبات أسهم 47 شركة.

وتصدر سهم «مدن» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 212.73 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 208.78 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 178.9 مليون درهم، ويليه «العالمية القابضة» بقيمة 126 مليون درهم.

وجاء سهم «مدن» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 58.65 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 44.67 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 28.32 مليون سهم، وجاء «أدنوك للغاز» رابعاً بنحو 27.4 مليون سهم.

وقادت أسهم البنوك مؤشرات الأداء للارتفاع، ومنها «بنك الشارقة» بنسبة 3.73% ليغلق عند 1.11 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.83% ليغلق عند 15.54 درهم، وأيضاً «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.63% ليغلق عند 17.16 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 562.52 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 455.28 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 107.24 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية على تعاملات البيع بشكل طفيف، حيث بلغت 1.016 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.016 مليار درهم أيضاً، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 111 ألف درهم، وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 3.19 مليار درهم، لتبلغ في نهاية التداولات مستوى 3.119 تريليون درهم، مقارنة بنحو 3.116 تريليون درهم في اليوم السابق.

==سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ أمس بمقدار 60.38 نقطة، وبنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 5974.43 نقطة بعد ارتفاع أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 8 شركات، وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 988.63 مليون درهم، بعد التعامل على 419.58 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16112 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 272.47 مليون درهم، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 129.73 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني بقيمة 116.69 مليون درهم. فيما جاء «الإثمار القابضة» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 66.97 مليون سهم، وتلاه «دريك آند سكل» بتداول 47.6 مليون سهم، ثم «اكتتاب» بتداول 47.59 مليون سهم.

وجاء تحسن أداء سوق دبي المالي بشكل رئيس من صعود أسهم البنوك الأكثر نشاطاً اليوم، ومنها «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 3.73% ليسجل أعلى سعر عند 26.4 درهم، «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.15% ليغلق عند سعر 9.47 درهم، و«مصرف عجمان» بنسبة 1.31% ليغلق عند سعر 1.54 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 491.853 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 298.914 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 192.93 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 154.95 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 670.291 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 515.339 مليون درهم، وربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي 10.55 مليار درهم اليوم، لتصل إلى 1.037 تريليون درهم، مقابل 1.027 تريليون درهم أمس.