الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جولدمان ساكس» يتوقع عدم فرض رسوم جمركية على الذهب

«جولدمان ساكس» يتوقع عدم فرض رسوم جمركية على الذهب
10 أغسطس 2025 02:26

نيويورك (رويترز) 

قال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية، إنه لا يزال يفترض عدم فرض رسوم جمركية على الذهب، نظراً لعدم وجود أية مؤشرات على فرضها فعلياً منذ دخول نسبة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% حيّز التنفيذ في أبريل.
وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الذهب في المعاملات الفورية بلندن عند 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026.
وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق يوم الجمعة بعد قرار نُشر على موقع الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض رسوم استيراد خاصة بكل بلد على سبائك الذهب الأكثر تداولاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تعكر صفو سلاسل الإمداد العالمية للمعدن.
لكن العقود الآجلة للذهب قلصت مكاسبها بعد أن قال مسؤول، إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب «لتوضيح المعلومات الخاطئة» حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.

أخبار ذات صلة
روسيا: قمة بوتين وترامب المرتقبة ستركز على تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا
واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
الولايات المتحدة
لندن
الرسوم الجمركية
الذهب
جولدمان ساكس
البيت الأبيض
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد
اليوم 02:29
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
اليوم 02:29
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©