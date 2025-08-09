«جولدمان ساكس» يتوقع عدم فرض رسوم جمركية على الذهب

نيويورك (رويترز)



قال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية، إنه لا يزال يفترض عدم فرض رسوم جمركية على الذهب، نظراً لعدم وجود أية مؤشرات على فرضها فعلياً منذ دخول نسبة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% حيّز التنفيذ في أبريل.

وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الذهب في المعاملات الفورية بلندن عند 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق يوم الجمعة بعد قرار نُشر على موقع الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض رسوم استيراد خاصة بكل بلد على سبائك الذهب الأكثر تداولاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تعكر صفو سلاسل الإمداد العالمية للمعدن.

لكن العقود الآجلة للذهب قلصت مكاسبها بعد أن قال مسؤول، إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب «لتوضيح المعلومات الخاطئة» حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.