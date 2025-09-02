الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار يصعد وسط تحليق الذهب

الدولار يصعد وسط تحليق الذهب
2 سبتمبر 2025 11:33

 تعافى الدولار إلى حد ما في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد خمسة أيام من البيع، قبل عودة المتعاملين الأميركيين من عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تداولات 0.2 بالمئة إلى 97.873 بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 28 يوليو أمس الاثنين. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق.
وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 3508.50 دولار للأوقية بعد أن حقق مكاسب لليوم السادس على التوالي اليوم الثلاثاء.

وارتفع الذهب في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 3494 دولاراً للأوقية. وزادت الفضة 0.2 بالمئة لتقترب من أعلى مستوى في 14 عاما الذي سجلته أمس الاثنين.

المصدر: وكالات
الذهب
الدولار
