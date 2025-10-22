نيكي يتراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق

تراجع المؤشر نيكي الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد مكاسب قوية على مدى يومين بفضل توقعات التحفيز المالي في عهد رئيسة الوزراء الجديدة.



وانخفض نيكي 0.7 بالمئة إلى 48968.79 نقطة بحلول الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، بعد نصف ساعة من بدء التداول، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الثلاثاء عندما سجل أيضاً أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 49945.95 نقطة.



وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة إلى 3251.85 نقطة، ليتراجع قليلاً عن أعلى مستوى قياسي له في اليوم السابق عند 3274.06.



وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس إلى 1.665 بالمئة اليوم الأربعاء، لكنها استقرت إلى حد بعيد حول هذا المستوى الأسبوع الحالي.