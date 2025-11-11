الأسهم القيادية تعزّز ارتفاعات مؤشرات الأسواق المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تمكّنت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية من الإغلاق في المنطقة الخضراء بدعم من ارتفاعات الأسهم القيادية والنشطة في كلا السوقين، تزامناً مع مستويات سيولة جيدة في كلا السوقين بلغت 2.56 مليار درهم محصلة تداول 615.9 مليون سهم خلال 36 ألفاً و726 صفقة.





سوق أبوظبي



ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 13.54 نقطة وبنسبة 0.13% عند مستوى 10033.81 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.52 مليار درهم، شملت ما يزيد على 289.48 مليون سهم عبر 21163 صفقة.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 136.28 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 100.77 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 96.16 مليون درهم. وجاء سهم «أجيليتي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 27.23 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للتوزيع» بتداول 21.43 مليون سهم، ثم «إشراق» بنحو 21 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أدنوك للتوزيع» بنسبة 3% إلى 3.76 درهم، «لولو القابضة» بنسبة 1.72% ليغلق عند 1.18 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.09% ليسجّل 21.42 درهم.



سوق دبي المالي



أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بمقدار 64.23 نقطة وبنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6072.06 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 1.04 مليار درهم، بعد التعامل على 326.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15563 صفقة.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 3.73% إلى 13.9 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.02% ليغلق السهم عند 15.1 درهم، و«سالك» بنسبة 3.06% ليغلق عند 6.38 درهم و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.48% إلى 9.54 درهم.. كما ارتفعت الأسهم الصغيرة (دون الدرهم) لتتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً وهي «اكتتاب» بنسبة 11.75% إلى 0.504 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 8.69% إلى 0.225 درهم.