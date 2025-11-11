«أبوظبي العالمي» يطلع الإعلام الدولي على رحلة نمو عاصمة رأس المال



أبوظبي (الاتحاد) استضاف أبوظبي العالمي (ADGM)، الدورة الثانية من منتدى الإعلام العالمي، الذي جمع 25 صحفياً من أهم المؤسسات الإعلامية العالمية، للاطلاع عن كثب على ازدهار اقتصاد أبوظبي ومجتمعها النابض بالحياة.

أقيم المنتدى تحت شعار «ممر إلى عاصمة رأس المال - رحلة نمو أبوظبي»، في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025، احتفاء بمرور 10 أعوام على تأسيس أبوظبي العالمي، وتتويج عقد من التقدّم الذي رسّخ مكانته واحداً من أكثر المراكز حيوية في العالم، في مجالات رأس المال، والابتكار، والتميّز التنظيمي.

وانضم إلى الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، صحفيون من مؤسسات إعلامية مهمة تشمل «بلومبرغ»، و«رويترز»، و«وول ستريت جورنال»، و«صنداي تايمز»، و«فاينانشال نيوز»، و«سيتي إيه إم»، و«كوين ديسك»، بالإضافة إلى «نيوزويك»، و«ذا أسِت»، و«إدارة الأصول الآسيوية»، و«فينيوز دوت كوم»، و«إي إس جي نيوز»، و«برايفت إيكويتي إنترناشونال»، و«ذا كيوب»، و«ييساي غلوبال»، و«جريدة النهار»، و«الاقتصاد والأعمال»، و«مونوكل»، و«سمافور»، و«صحيفة الاتحاد » بنسختيها العربية والانجليزية و«إيكونومي ميدل إيست»، و«سيتي واير».

وعقد المنتدى ضمن مساحة المركز المالي لأبوظبي العالمي، الممتد من جزيرة المارية إلى جزيرة الريم، وبدأ بحفل استقبال ترحيبي لممثلي وسائل الإعلام الدولية، وأعضاء مجتمع أبوظبي العالمي، تلاه يومان من الجلسات الحوارية. وحظي المشاركون من وسائل الإعلام بوصول حصري إلى جلسات إحاطة من قبل قادة أبوظبي العالمي، وجلسات حوارية، وفرص تفاعلية مكنتهم من التواصل مع عدد من كبرى المؤسسات في أبوظبي. كما استمتع الصحفيون الزائرون بجولات ثقافية إلى عدد من أهمّ المعالم السياحية في أبوظبي، مثل متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد.

وقال محمد المهيري، الرئيس التنفيذي للاتصال في أبوظبي العالمي: «منتدى الإعلام العالمي أكثر من مجرد فعالية، فهو منصة للحوار والتفاهم وتبادل قصص النجاح. أطلقنا هذا المنتدى لفتح نافذة تمكّن العالم من الاطلاع على مسيرة نموّ أبوظبي، وتعزيز الروابط البنّاءة بين مؤسسات أبوظبي والمنظومة الحيوية لأبوظبي العالمي، ووسائل الإعلام العالمية. يؤكّد التفاعل الذي شهدناه خلال الحدث، أهمية هذه المبادرة، ولاسيما مع دخول أبوظبي العالمي فصله الجديد. وبصفتنا المركز المالي الدولي لأبوظبي، نبقى ملتزمين بتوفير بوابة لرأس المال والمواهب والأفكار».

شهد اليوم الأول من المنتدى طرح رؤى استراتيجية من قبل مسؤولين تنفيذيين في هيئة التسجيل في أبوظبي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم أبوظبي العالمي، وذراعه المعرفي أكاديمية أبوظبي العالمي. وتلا ذلك جلسة حوارية بعنوان «الازدهار في العاصمة». وفي اليوم الثاني، تواصل البرنامج بعقد جلسات رفيعة المستوى تضمنت عناوين مثل «تشكيل مستقبل الخدمات المالية»، و«تمكين الاقتصاد الرقمي في أبوظبي»، و«ميزة أبوظبي»، بمشاركة جهات مهمة، بينها «مكتب أبوظبي للاستثمار»، و«دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي»، و«غرفة أبوظبي»، و«أبوظبي لخدمات البيانات الصحية» التابعة لمجموعة (M42)، و«هب 71»، و«بنك المارية»، بالإضافة إلى «نمو» (إحدى الشركات التابعة لأبوظبي العالمي، و«فينتشر ون»، و«بريسايت».

وسلّطت هذه الجلسات الضوء على كيفية تعاون مؤسسات أبوظبي للاستفادة من الابتكار التنظيمي، وقوة رأس المال، والتحول الرقمي، لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً. وجدّدت الدورة الثانية من منتدى الإعلام العالمي الذي ينظمه أبوظبي العالمي، التأكيد على دور المركز باعتباره جهة موثوقة وحيوية وتقدمية في دعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. ومع اختتام المنتدى، غادر المشاركون وهم يحملون رؤى جديدة حول مسار النمو الملحوظ للإمارة، الذي يستمد زخمه من الابتكار، ويرتكز على التعاون، ويتجسد في الالتزام المشترك بالتميّز.