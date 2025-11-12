الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا

تراجع أسعار النفط مع ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا
12 نوفمبر 2025 07:59

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 65.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 60.97 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية حتى 30 يناير.

