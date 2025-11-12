"مرجان" ترحب بانضمام "أمنيات" لأحدث وجهاتها "شاطئ مرجان"

أعلنت شركة "مرجان"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية مع "أمنيات"، شركة التطوير العقاري الرائدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي، للاستحواذ على قطعة أرض مميزة في "شاطئ مرجان"، الواجهة البحرية المتميزة في رأس الخيمة.



ويأتي هذا الإعلان عقب كشف "أمنيات" هذا الشهر عن مرور 20 عاماً على تأسيسها، في خطوة تكرّم إرثها الممتد في تصميم وتطوير أبرز المعالم المعمارية في دبي، وتجسّد مسيرة عقدين من الإبداع والتميّز المعماري.



ويعكس أول توسع لشركة "أمنيات" خارج دبي مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة ونمط المعيشة الراقي، بما ينسجم مع "رؤية رأس الخيمة 2030" الطموحة. تقع قطعة الأرض التي استحوذت عليها "أمنيات" مؤخراً، في "شاطئ مرجان" بمساحة 36,600 متر مربع، وتحظى بموقع متميز مقابل "منتجع وين جزيرة المرجان"، وتتميز بواجهة شاطئية تمتد لأكثر من 250 متراً، وتوفر إطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية الخلابة لرأس الخيمة. ومن المقرر إنجاز المشروع بحلول عام 2030.



وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مرجان": "لقد أدى التزام "مرجان" بتحويل رأس الخيمة إلى مركز عالمي للاستثمار ونمط الحياة العصري إلى عقد شراكات استراتيجية تتماشى مع طموحاتنا الوطنية.



وبعد النجاح الباهر الذي حققته "جزيرة مرجان" و"راك سنترال"، أطلقنا مشروع "شاطئ مرجان" لإرساء معايير جديدة لنمط الحياة العصري على الواجهة البحرية في المنطقة. ويسعدنا أن نرحب بانضمام شركة "أمنيات" لهذا المشروع بما تحمله من سجل حافل في تطوير المشاريع العقارية فائقة الفخامة، وبما يسهم في تعزيز جاذبية ’شاطئ مرجان‘ بين المستثمرين والزوار على المستويين المحلي والعالمي".



من جانبه، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمنيات": "خلال السنوات الأخيرة، شهدنا تحوّلاً استثنائياً في رأس الخيمة، حيث يقترن هذا التطور مع التغيير الجوهري في تعريف الفخامة المطلقة، مما يمهّد الطريق لعصر جديد من التطوير العقاري ويستقطب رؤوس الأموال والمواهب العالمية.



ومن خلال هذا الاتفاق مع مرجان، سنستفيد من خبرة أمنيات التي تمتد لعقدين في إنشاء وجهات فاخرة على الواجهات البحرية، فضلاً عن البنية التحتية الاستثنائية للإمارة وأصالتها وجمالها الطبيعي، لتطوير وجهات ترتقي بتجربة الحياة الإنسانية وتثري المجتمعات. معاً، سنقود التحول من المُلكية إلى التجربة، ومن الحصرية والتفرد إلى أسلوب حياة هادف ورفيع وذي معنى".



وباعتباره محفزاً لجذب الاستثمارات النوعية عالية القيمة وتعزيز نمو قطاع السياحة، يدعم "شاطئ مرجان" أهداف "رؤية رأس الخيمة 2030" الرامية إلى استقطاب 3.5 ملايين زائر سنوياً. صُمّم مشروع "شاطئ مرجان" حول ثمانية أحياء متميّزة، وسيضم 22,000 وحدة سكنية و12,000 غرفة فندقية، ليستوعب ما يقارب 74,000 مقيم و32,000 موظف.



كما ستستقطب الوجهة ما يصل إلى 180,000 زائر سنوياً، وتمتد على واجهة بحرية بطول 3 كيلومترات ومساحات خضراء مفتوحة تبلغ 6.5 ملايين قدم مربعة. ويُسهم التصميم الذي يتيح مساحات للمشي والتخطيط القائم على ترسيخ مفهوم المجتمع في تعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز مستدام للاستثمار ووجهة سياحية رائدة.



ويُطل "شاطئ مرجان" على مياه الخليج العربي الخلّابة عامة وجزيرة المرجان خاصة، ويتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ بالقرب من عدد من المشاريع البارزة، مثل "منتجع وين جزيرة المرجان"، و"قرية الحمرا"، و"راك سنترال"، و"منطقة رأس الخيمة الاقتصادية – راكز" (RAKEZ). ويضم المخطط الرئيسي المستدام مجموعة متكاملة من الوحدات السكنية والفنادق والمكاتب ومراكز الترفيه، ليقدم أسلوب حياةٍ ساحلياً متكاملاً يركز على العافية والترابط المجتمعي.



"مادة إعلانية"