1.8 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) عادت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية للتراجع، اليوم، تأثراً بتصحيح في أسعار الأسهم القيادية في كلا السوقين بعد ارتفاعات في الأيام الماضية. وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.8 مليار درهم محصلة تداول 723.89 مليون سهم خلال 37 ألفاً و336 صفقة.

سوق أبوظبي

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 39.68 نقطة وبنسبة 0.39% عند مستوى 9994.13 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.13 مليار درهم، شملت ما يزيد على 316.36 مليون سهم عبر 22498 صفقة. وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 136 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 108.31 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 102.78 مليون درهم.

وجاء سهم «اللولو القابضة» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 42.2 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 30.14 مليون سهم، ثم «إيه دي إن إتش للتموين» بنحو 25.86 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أدنوك للغاز» بنسبة 0.58% إلى 3.42 درهم، «لولو القابضة» بنسبة 3.39% ليغلق عند 1.22 درهم، وفي المقابل تضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «ملتيبلاى» بنسبة 3.18% ليسجل 2.74 درهم، و«الدار» بنسبة 1.56% إلى 8.8 درهم و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1% إلى 5.62 درهم.

سوق دبي المالي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 30.12 نقطة وبنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6041.94 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 670.92 مليون درهم، بعد التعامل على 407.53 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14838 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 0.71% إلى 13.8 درهم، و«مصرف عجمان» بنسبة 2.77% ليغلق السهم عند 1.4 درهم، و«سالك» بنسبة 2% ليغلق عند 6.25 درهم، و«طلبات» بنسبة 0.9% إلى 0.873 درهم. وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة ومنها «اكتتاب» بنسبة 8.73% إلى 0.548 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 2.66% إلى 0.231 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.66% إلى 15.2 درهم.

