«موانئ دبي العالمية» تبدأ رسمياً عملياتها التشغيلية في ميناء طرطوس



طرطوس (الاتحاد)



بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عملياتها في ميناء طرطوس بعد التسليم الرسمي من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ورحبت بدخول قاطرة الميناء الجديدة، التي تحمل اسم «الفتح»، إلى الخدمة.

وتمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في إطار اتفاقية امتياز «دي بي ورلد» في ميناء طرطوس والتي تمتد لثلاثين عاماً، وتشمل استثماراً مخططاً بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي «800 مليون دولار»، وهو ما يعد من أكبر الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات اللوجستية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.

وصممت اتفاقية الامتياز لدعم التعافي الاقتصادي لسوريا وتحويل طرطوس إلى مركز تجاري ولوجستي عالي الكفاءة.

وقال فهد البنّا، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد طرطوس»: انطلقنا في مسيرة تحويل ميناء طرطوس إلى بوابة بحرية عالمية المستوى، ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نلتزم بتطبيق خبرات «دي بي ورلد» العالمية لبناء ميناء حديث ومتطور رقمياً يعزز حركة التجارة ويوفر الفرص، ويرسخ مكانة طرطوس محوراً تجارياً رئيسياً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وستقوم «دي بي ورلد» بطرح منصاتها الرقمية المتطورة الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية، كما سيتم تطبيق برامج تدريب الموظفين وتحسين العمليات بشكل متوازٍ لرفع مستويات الإنتاجية، وتقليص أوقات انتظار السفن، وصولاً إلى المعايير العالمية.

وعلى المدى المتوسط، سيتضمن برنامج إعادة التطوير تحديث البنية التحتية والفوقية للميناء، وتوسيع قدرات المناولة والتخزين، والاستثمار في منظومات مناولة البضائع السائبة المتطورة، فضلاً عن إنشاء مرافق جديدة للحاويات والبضائع السائبة.

وسيقود فهد البنّا في دوره الجديد كرئيس تنفيذي لـ«دي بي ورلد طرطوس»، جهود تحديث ميناء طرطوس، الذي من المقرر أن يشهد استثمارات رأسمالية ضخمة في تطوير البنية التحتية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنمية القوى العاملة.

وتعقيباً على تعيينه، قال فهد البنّا: يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سوريا، ونحن ممتنون للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية على دعمها وتعاونها خلال هذه الفترة، وواثقون من أن تطوير ميناء طرطوس سيسهم في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وسيدعم فرص العمل، كما سيعزز حركة التجارة في المنطقة ككل.

