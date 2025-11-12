166% نمواً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بشركات «دبي المالي العالمي» خلال 12 شهراً



دبي (الاتحاد)

أظهر استطلاع الذكاء الاصطناعي للعام 2025 الذي أصدرته سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، تسارعاً كبيراً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بين الشركات المالية بالمركز، حيث باتت 52% من الشركات تستخدمه بشكل فعال مقارنة بـ33% في 2024، مع تسجيل الذكاء الاصطناعي التوليدي أعلى قفزة في النمو بنسبة تجاوزت 166% خلال اثني عشر شهراً.

وتم إجراء الاستطلاع في يونيو 2025، وشَمِلَ بيانات من 661 شركة مرخصة بنسبة مشاركة تبلغ 88% تعمل عبر القطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، وشركات التكنولوجيا المالية.

وقدم الاستطلاع نظرة حول كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع الخدمات المالية بالمركز.

وتُظهر النتائج تحولاً جوهرياً، حيث باتت معظم الشركات تدمج الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من عملياتها، وتخطط الأغلبية لتعزيز الاعتماد مع توقع تسارع وتيرته خلال العام المقبل.

ورغم ترحيب السلطة بتسارع وتيرة الابتكار، فإنها أكدت على وجوب اقترانه بحوكمة فعّالة وإشراف رقابي، واستخدام أخلاقي للبيانات، وممارسات ملائمة لإدارة المخاطر.

وتواصل السلطة بوصفها الجهة التنظيمية الانخراط بشكل وثيق في القطاع المالي لتطوير الإرشادات والأطر اللازمة للاعتماد المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إن نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي يعمل على تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، ومع أن اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة مبكرة لدى كثير من الشركات، فإن هناك إدراكاً متعاظماً لإمكاناته الإستراتيجية في تعزيز الأداء على مستوى المؤسسة بأكملها، بدءاً من الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، ووصولاً إلى تفاعل العملاء وزيادة المبيعات.