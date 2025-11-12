«دبي للمعارض» يستضيف فعاليات كبرى في عام 2026

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن دخول المرحلة الأولى من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض مراحلها النهائية، تمهيداً لاكتمالها وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما سيمّكن المركز من استضافة أبرز المعارض والفعاليات العالمية الكبرى مطلع عام 2026.

ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي للمعارض فعاليّتين عالميتين رائدتين هما «معرض جلفود جلوبال» و«معرض ومؤتمر الصحة العالمي» (المعروف سابقاً باسم معرض ومؤتمر الصحة العربي)، في خطوة تؤكد التزام مركز دبي التجاري العالمي المستمر بتوسيع قدرات وإمكانات قطاع الفعاليات والمعارض في دبي وتعزيز بنيته التحتية.

وتبلغ تكلفة توسعة مركز دبي للمعارض 10 مليارات درهم، وتهدف المرحلة الأولى من التوسعة إلى زيادة مساحات العرض لتصل إلى 140 ألف متر مربع، تشمل 64 ألف متر مربع من مساحة العرض الدائمة و30 ألف متر مربع من أجنحة وقاعات العرض المؤقتة، مع تعزيز الطاقة الاستيعابية للمركز لتبلغ 50 ألف زائر يومياً.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: تُجسِّد توسعة مركز دبي للمعارض القدرة الراسخة لدبي على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى وفق أعلى معايير الدقة والتميّز والتأثير، وتعكس الجاهزية التشغيلية للمركز بعد إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة في وقت قياسي، مدى التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركاء في مختلف الجوانب بدءاً من البنية التحتية والتنقل وصولاً إلى السلامة وتجربة الزوّار، وبينما نستعد لاستضافة فعاليات كبرى في عام 2026، فإننا نواصل التركيز على تقديم تجربة راقية واستثنائية لجميع العارضين والزوّار على حد سواء.

من جهته، قال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «يتميز مشروع توسعة مركز دبي للمعارض بالتصميم الذكي والالتزام بمبادئ الاستدامة ويعد واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في دبي، وتقترب المرحلة الأولى من الاكتمال وفق الجدول الزمني المحدد مع إنجاز جميع الأعمال الهيكلية والتشغيلية بالتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء والمعنيين».