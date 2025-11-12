الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للمعارض» يستضيف فعاليات كبرى في عام 2026

«دبي للمعارض» يستضيف فعاليات كبرى في عام 2026
12 نوفمبر 2025 20:37

دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن دخول المرحلة الأولى من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض مراحلها النهائية، تمهيداً لاكتمالها وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما سيمّكن المركز من استضافة أبرز المعارض والفعاليات العالمية الكبرى مطلع عام 2026.
ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي للمعارض فعاليّتين عالميتين رائدتين هما «معرض جلفود جلوبال» و«معرض ومؤتمر الصحة العالمي» (المعروف سابقاً باسم معرض ومؤتمر الصحة العربي)، في خطوة تؤكد التزام مركز دبي التجاري العالمي المستمر بتوسيع قدرات وإمكانات قطاع الفعاليات والمعارض في دبي وتعزيز بنيته التحتية.
وتبلغ تكلفة توسعة مركز دبي للمعارض 10 مليارات درهم، وتهدف المرحلة الأولى من التوسعة إلى زيادة مساحات العرض لتصل إلى 140 ألف متر مربع، تشمل 64 ألف متر مربع من مساحة العرض الدائمة و30 ألف متر مربع من أجنحة وقاعات العرض المؤقتة، مع تعزيز الطاقة الاستيعابية للمركز لتبلغ 50 ألف زائر يومياً.
وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: تُجسِّد توسعة مركز دبي للمعارض القدرة الراسخة لدبي على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى وفق أعلى معايير الدقة والتميّز والتأثير، وتعكس الجاهزية التشغيلية للمركز بعد إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة في وقت قياسي، مدى التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركاء في مختلف الجوانب بدءاً من البنية التحتية والتنقل وصولاً إلى السلامة وتجربة الزوّار، وبينما نستعد لاستضافة فعاليات كبرى في عام 2026، فإننا نواصل التركيز على تقديم تجربة راقية واستثنائية لجميع العارضين والزوّار على حد سواء.
من جهته، قال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «يتميز مشروع توسعة مركز دبي للمعارض بالتصميم الذكي والالتزام بمبادئ الاستدامة ويعد واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في دبي، وتقترب المرحلة الأولى من الاكتمال وفق الجدول الزمني المحدد مع إنجاز جميع الأعمال الهيكلية والتشغيلية بالتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء والمعنيين».

أخبار ذات صلة
إطلاق إطار عمل فئات الأسهم المتعددة
مركز دبي التجاري العالمي
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©